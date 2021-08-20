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Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 4 adet arsayı satacak

Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 4 adet arsayı açık ihale usulü ile satacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adana Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Seyhan ve Sarıçam'da bulunan 4 adet arsayı açık ihale usulü ile satacak.

İhaleler Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi 81021 Sk. No:4 01170 Çukurova/ADANA adresi zemin katta bulunan taşınır servisinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacak.

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