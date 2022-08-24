Adana ekonomisine kırmızı karides, mavi yengeç desteği

Eray ŞEN



ADANA - Adana’nın Karataş ilçesinde deniz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı. Tüzel kişilik kazanarak tapusu alınan Su Ürünleri OSB’nin yıllık 400 milyon dolar ihracat geliri sağlaması beklenirken, bir başka adım da deniz ulaşımı konusunda atıldı. Karataş’tan Hatay, Mersin ve Kıbrıs’a deniz otobüsü seferleri düzenlenmesi için Belediye tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle proje hazırlandı. Ayrıca, Türkiye’de üretilen karidesin yüzde 50’sinin çıktığı Karataş’a özgü olan ve Avrupa’da kilosu 80-120 Euro arasında satılan kırmızı karides ticaretine yerel yönetim tarafından destek verilecek.

DÜNYA Adana Bürosu’nu ziyaret eden Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, deniz kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları, DÜNYA Adana Temsilcisi Selçuk Altun’a anlattı. Karataş ve çevresinde 12 yıl boyunca veteriner olarak hizmet veren Başkan Topuz, 2019 yerel seçimleri ile oturduğu başkanlık koltuğunda, kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları hazırladıklarını söyledi.

Tarla balıkçılığına yönelik Su Ürünleri OSB ve Sera OSB’nin Karataş’ta yapıldığına dikkat çeken Necip Topuz, “Sayın Valimiz bu projelere büyük destek veriyor. Her iki projede de belediye olarak yüzde 6 hisse sahibiyiz. Su Ürünleri OSB tüzel kişilik kazandı, tapusu alındı. Burada yaklaşık 3 bin insan çalışacak, 200 havuzda hem tatlı su balıkçılığı hem karides yetiştiriciliği yapılacak. Soğuk hava depoları kurulacak, Çukurova Havaalanı’ndan Avrupa’ya ürün göndermek mümkün olacak. 350-400 milyon dolar civarında bir ihracat hedefleniyor” dedi.

Karataş’tan Hatay, Mersin ve Kıbrıs’a deniz otobüsü

Necip Topuz, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) ile Karataş Belediyesi paydaşlığında hazırlanan ‘Karataş Transport Denizyolu Turizm Merkezi Yatırım ve İşletme Projesi’ için sözleşmenin imzalandığını söyledi. Topuz; Adana Karataş ile hedef bölge arasında açılacak yeni bir denizyolu turizm merkezi kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı ağlar sayesinde, modern taşımacılığa uygun, gelişmiş, konforlu ve hızlı yolcu/arabalı gemilerin feribotların hizmete alınacağını dile getirdi. Topuz, Karataş’a turistik gemilerin uğraması için bir park ve bakım koşulları ile ilgili de fiziki üst yapı olanakları kazandırılacağını anlattı. Karataş’tan Hatay, Mersin ve Kıbrıs’a deniz otobüsü seferleri hedeflediklerini ifade eden Topuz, deniz güzergahının bu iller arasında ulaşım mesafesini önemli ölçüde kısaltacağını vurgulayarak, “Karataş Limanı’nı, Adana Limanı’nı duyurmak istiyoruz. Sadece deniz otobüsü ve feribotlar ile değil yatlar ile de bölgemize turist gelmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Kırmızı karidesin kilosu 80-120 Euro”

Karataş’a tarla balıkçılığı yapılması için kurulacak Su Ürünleri OSB’de üretilecek ilçeye özgü kırmızı karidesle ilgili bilgi veren Necip Topuz, “Türkiye’de üretilen karidesin yüzde 50-55’i bölgemizden çıkıyor. Bunlar arasında kırmızı karides gibi özel bir tür de var. Avrupa’da kilosu 80-120 Euro arasında satılıyor. Karataş’ın bu ürünü doğrudan ihraç ediliyor ve bölgemizde bu işi yapan firmaları destekliyoruz” diye konuştu.

“Mavi Yengeç Film Festivali düzenledik”

Bölgenin sahip olduğu değerleri kültür-sanat faaliyetleri ile tanıtmaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Başkan Necip Topuz, “Mavi Yengeç Film Festivali düzenledik. Burada amacımız hem vatandaşımızı sanatsal faaliyetlerle buluşturmak, hem de bölgemize özgü mavi yengecin tanıtımını yapıp, ekonomiye katkısını artırmaktı” dedi.