Adana ekonomisine yön verenler ödüllendirildi  

Eray ŞEN

ADANA - Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında düzenlenen törende Adana ekonomisine yön veren firmalar ödüllendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in de katıldığı etkinlikte, DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde, “Kurtuluşunun 100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi” de düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı etkinlik HiltonSA Oteli’nde yapıldı. Etkinliği birlikte organize eden Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç’ın açılış konuşmalarından sonra söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, günümüzde Adana’nın, geçmişine yakışır bir şekilde, ticaret, sanayi, tarım, eğitim ve turizm merkezine dönüştüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Adana, Anadolu’da sanayileşmenin lokomotifi olmuştur. Bereketli topraklarıyla, girişimci insanlarıyla, ülkemizin göz bebeği haline gelmiştir. Burada dinamizm var, hareket var, bereket var. Ticaret hacminde, üretimde ve ihracatta ilk sıralarda. Ülkemizin en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 31’inin faaliyet gösterdiği Sabancı OSB, Türkiye’nin ilk 10 OSB’si arasında yer alıyor. OSBÜK’ün OSB Yıldızları Araştırması’nda dereceye giren 500 firmadan 35’i de yine burada. Adana, aynı zamanda Türkiye’de tarımın da yıldızı, seracılıkta ilk 3 şehirden biri haline gelmeyi başarmış durumda” dedi.

“Yakında karbon salımını fiyatlandıracağız”

Konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: “İklim değişikliğinde, konuşmaktan yapmaya geçiliyor. Artık işin maliyetlendirme aşamasındayız. Pek yakında, kendi emisyon ticaret sistemimizi kurup, karbon salınımlarını fiyatlandıracağız. Bu da, bugüne kadar ki en büyük vergi reformu adımı olacak. TOBB olarak, yeşil sanayi devrimini özellikle vurguluyoruz. Sanayi devrimini kaçırdığımız gibi, bunu da kaçırmamamız gerektiğini söylüyoruz. Yeşil sanayi devriminin; sanayi, tarım ve hizmet sektörlerini içeren, kapsamlı bir teknolojik yenilenme olduğunu anlatıyoruz. Yeşil dönüşümün yanında dijital dönüşümü de asla göz ardı etmemeliyiz. Dijital dönüşüm benim neyime diyen, eninde sonunda kaybeder. Ne iş yapıyorsak yapalım, iş süreçlerimizi dijitalleştirmeliyiz.” Ülke ekonomisi konusundaki gelişmelere de değinen Hisarcıklıoğlu, “Enflasyonun düşük, faiz oranlarını makul ve döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya, bir an önce ulaşmak zorundayız” ifadesini kullandı. Etkinliğe katılan, Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu da bir konuşma yaparak, Adana’nın 100 yıl önce Fransız işgaline karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

“Adana için akıllı tarım ve dijitalleşme zamanı”

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapılan “Kurtuluşunun 100. Yılında Adana Ekonomi Zirvesi”ne konuşmacı olarak Çağ Üniversitesi’nden Mahir Fisunoğlu ve canlı bağlantı ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) DÜNYA Yazarı Güven Sak katıldı. Prof. Dr. Fisunoğlu katıldı. Fisunoğlu, konuşmasında geçmişten günümüze Adana ekonomisinin geçirdiği aşamaları anlatınmen, Sak ise TEPAV olarak Adana hakkında yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sak, “Günümüzde daha nitelikli işler ve daha yaşanabilir bir Adana öne çıkıyor. Valilik ve belediyelerin desteğiyle akıllı tarım, akıllı sanayi ve dijitalleşme gibi projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.