Adana ESOB’dan ‘alışverişini esnaftan yap’ kampanyası

ADANA-DÜNYA

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB), COVID-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarın desteklenmesi için ‘Alışverişini Esnaftan Yap’ temasıyla kampanya başlattı. Kampanya hakkında bilgi veren Adana ESOB Başkanı Niyazi Göger, esnaf ve sanatkardan alışveriş yapma kültürünün yeniden canlanmasına öncülük ederek, esnafın pandemi döneminde desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Sayısal çoğunluğu ve toplam ticaret hacmi açısından esnaf ve sanatkarın ülke ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yapan Göger, “Esnaf ve sanatkarımız sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik istikrarın en önemli sac ayaklarından biri. Pandemide ağır ekonomik koşullara maruz kalan esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımızdan her zamankinden daha çok destek bekliyor” dedi.

Esnaf ve sanatkarı kalkındırmanın sadece ekonomiyi desteklemek anlamına gelmediğine de işaret eden Göger, “Esnaf ve sanatkarımız, üzerinizde para olmadığında borca alışveriş yaptığınız, bakacak kimse olmadığında çocuğunuzu emanet ettiğiniz, evinizin, arabanızın anahtarını bıraktığınız, cenazenize, düğününüze siz çağırmadan gelen komşunuzdur. Ve komşumuz açken bizim tok yatmamızın ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri yoktur” diye konuştu.