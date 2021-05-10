Adana ‘gastronomi şehri’ olma konusunda iddialı!

Eray ŞEN

ADANA - Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı organizasyonuna ‘gastronomi şehri’ olarak katılmak isteyen Adana’da, bütün kent dinamikleri bu hedefe yönelik güç birliği yaptı. Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, meslek odası başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın kapsamı, içeriği, adaylık ve dahil olma kriterleriyle ilgili bilgi verilirken, Adana’nın ‘gastronomi’ şehri potansiyeli dile getirildi. 30 Haziran'da yapılacak başvurunun bu yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağı vurgulandı.

“Başvuru hakkı Büyükşehir Belediyesi'nde, önderlik valilikte”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan karalar, şehrin zengin mutfak kültürünün uluslararası alanda tescil edilmesi anlamı taşıyan ‘gastronomi şehri’ unvanına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Karalar, başvuru hakkı yasal olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmakla birlikte, projenin Adana Valisi Süleyman Elban önderliğinde tüm Adana’nın projesi olduğunu vurguladı. Karalar; UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın ‘Yaratıcı Şehirler Ağı, kültürün sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan rolünü ortaya koyma konusunda muazzam bir potansiyeli temsil ediyor’ sözüne atıfta bulunarak, “Bu bir kent için o kadar önemli ki, bu kadar özelliği olan Adana’nın almamış olması ciddi bir eksikliktir. Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunuz zaman, turizm, ekonomi, istihdam gibi pek çok alanda da avantaj elde ediyorsunuz” dedi.

Adana’nın ambiyansının ve gastronomisinin binlerce yıllık tarihsel belleğinden süzülerek gelen tarımsal üretim kabiliyetinin, yemek içme alışkanlıklarının ve köklü mutfak kültürü ile öğrenen, öğreten ve insan yetiştiren bir ekosisteme sahip olduğunu dile getiren Karalar, “Adana’nın bütün bu özellikleri gastronomi şehri unvanını almak için sunulacak. Bu unvan Adana'nın gastronomi alanındaki ekosistemini geliştirecek ve güçlendirecek” ifadesini kullandı.

“Bu prestijli unvan Adana’nın hakkı”

Adana Valisi Süleyman Elban ise; bir şehrin sahip olduğu özellikleri dünyaya tanıtmanın önemini vurguladı. Elban, “Sahip olduğunuz özelliği, bir disiplin dahilinde, altyapısıyla birlikte uygun bir formatta tanımlarsanız, daha anlamlı hale geliyor. Tanımladığınız özelliğin uluslararası düzeyde tarafsızlığı uzman bir kurum tarafından kabul edilmesi, o ağa dahil edilmesi o şehre inanılmaz bir prestij getiriyor. Her şehir böyle bir prestijden yararlanmak, böyle bir ağ içerisinde bulunmak isteyecek” diye konuştu. Adaylık sürecinde önem verilen kriterlere dikkat çeken Elban, “Kriterleri belirleyenler ve ağa yeni şehirleri dahil edenler kent dinamiklerinin katılım için heyecanlı olup olmadığına, birlikte hareket edip etmediklerine de bakıyor. Burada bulunan bulunmayan herkesin bu sürece katkı koymasını istiyoruz” dedi. Böyle prestijli bir unvanla anılmanın gastronomi alanında Adana’nın hakkı olduğunu kaydeden Vali Süleyman Elban, şunları kaydetti: “Herkesin bildiği bu özelliğimizin uluslararası alanda tescilini istiyoruz. Dolayısıyla işimiz aslında çok zor değil. Bu ağda bulunan 7 alanın hepsinde iddialıyız. Önümüzdeki dönemde diğer alanlarda da ağın içine girebiliriz. Adana coğrafya olarak çok fazla endemik türü barındırıyor. Çok göç almış ve her gelen bu şehrin mutfağına bir şeyler katmış. Bizim mutfağımız aynı zamanda Lokman Hekim’in yaşadığı yerin mutfağı ve şifa da dağıtmış. Kentin tüm dinamiklerini ve vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil olmaya, destek vermeye çağırıyorum.”