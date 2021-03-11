“Adana ile ekonomik ilişkileri güçlendirmek istiyoruz”

ADANA - Büyükelçi Lee, ilin ekonomik ve sanayi potansiyelini yakından görmek amacıyla geldiği Adana’da bir dizi ziyarette bulundu. Lee’yi ağırlayan Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Kore’nin paslanmaz çelik ticaretinin büyük bir kısmını elinde tuttuğunu belirterek, “Bu sektöre yatırım için Adana önemli bir yer. Sektörün ihtiyaç duyduğu demir ve krom cevheri bu bölgeden çıkıyor. Ferrokrom tesisi yatırımı ile başlanıp, sonrasında paslanmaz çelik sektörüne yatırım yapılabilir” dedi. Won Ik Lee ise, “Akdeniz’e kıyısı olan bu kent, birçok coğrafyaya yakınlığı ile yatırım için oldukça elverişli. Kente yapılacak yatırımlarda Başkan Atila Menevşe’nin önerdiği sektörlere öncelik vereceğiz” diye konuştu.