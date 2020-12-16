Adana, Kimya Vadisi ile know-how transferi yapacak

ERAY ŞEN-ADANA

Çukurova Teknokent bünyesinde 2018’den bu yana yürütülen Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi projesinde son aşamaya gelindi. Ocak ayında açılışı planlanan Kimya Vadisi’nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, sanayicilere Türkiye’de üretilmeyen kimyasalları nasıl üretecekleri konusunda know-how transferi yapacaklarını söyledi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 28’ini kimyasal ürünlerin oluşturduğunu, Türkiye’nin kimyasal madde üretim ve ticaretindeki payının ise yüzde 1’in altında kaldığını ifade eden Prof. Dr. Serin, “Yılda 16 milyar dolar civarında ihracat, 42 milyar dolar ithalat yapıyoruz. Sektörün cari açığa olumsuz katkısı 24 milyar doların üzerinde. Bunu ortadan kaldırabilmemiz için ithal ettiğimiz kimyasalları bizim üretmemiz lazım. Devletimiz bu konuda hem Ar-Ge faaliyetlerine hem ithal ikamesi ile ilgili destekler veriyor” dedi.

İthal kimyasalları Türkiye’de üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Serin, analiz ve test laboratuvarları için pilot ölçekli reaktörlerin satın alındığını, spray drier, fl ash drier, dekantör santrifüj, 50 litre tek modül çok fonksiyonlu reaktör, su buharı distilasyonu, fonksiyonlu reaktör, filtre pres cihazlarının kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

“Sanayicinin kimya tesisi kurulumuna yardımcı olacağız”

Türkiye’de üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların endüstriye aktarılmadığına dikkat çeken Serin, “Kimya Vadisi’nde üniversitenin imkanlarını, sanayicilerin görebileceği tarzda bir ortam oluşturduk. Laboratuvarlarımız ve pilot sistemlerimiz var. Bir fabrika gibi, ama birden çok fabrikanın yapacağı işi yapabilecek bir yer kurduk. Kimya Vadisi sanayiciye açık, sanayici gelip bu imkanları kullanabilecek. Üniversite hocalarımız da kullanacak, ortak çalışmalar da yapılacak” dedi.

Şu anda üzerinde çalıştıkları 10 tane kimyasal olduğunu aktaran Serin, şöyle devam etti: “Bu kimyasallar ithal ediliyor. Bunların nasıl üretilebileceği konusunda bilgiyi, ilgili sanayi kuruluşlarına sunacağız ve üretim tesisini kurmalarına yardımcı olacağız. Fizibilite dahil vereceğimiz destekle, sanayicimizin bu kimyasalları üretmesini sağlayacağız. Türk kimya sektörüne, ithalattan bir nebze de olsun kurtulma imkanı vereceğiz. Bunu da öncelikle Adana bölgesinde yapmayı planlıyoruz. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi’ne kimya sektörü açısından katkı koyacağız. Bölgemizin sahip olduğu pamuk, nişasta, selüloz gibi ürünlerden kimyasal madde elde etmenin yollarını göstereceğiz.”

Gelişmiş ülkelerin katma değeri yüksek ürünlerin know-how transferini yapmadığını söyleyen Serin, “Bu kadar üniversitemiz, kimya profesörümüz var, hiç olmazsa kimya sektöründe bölgemizin, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak, daha uzun vadede bu ürünleri kendimiz ihraç eder duruma getirmek mecburiyetimiz var. Eğer ben kimya profesörüyüm diyorsam ve Türk kimya sektörüne bir katkı koymuyorsam bir eksikliğim var demektir” ifadesini kullandı.

Maliyeti 5 milyon TL

Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, 5 milyon lira maliyetle kurulan Kimya Vadisi Projesi’nin yürütücülüğünü Çukurova Teknokent Yönetici A.Ş. üstleniyor. Projede Adana Sanayi Odası, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adana Ticaret Odası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçıları Birliği, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü destek veriyor.

Katma değerli kimyasalların üretim teknolojisi geliştirilecek

Kimya Vadisi’nde tarım, tekstil, kozmetik, gıda, ambalaj ve otomotiv sektörlerinde kullanılan katma değeri yüksek kimyasalların üretim teknolojisi geliştirilecek. Fizibilitesi yapılan kimyasallar girişimcilerin ve sanayicilerin bilgisine sunulacak. Ana çalışma konularını pestisit, gübre, ilaç, sentetik boyar maddeler ve lifl er, sabun, sentetik tatlandırıcılar, ambalaj plastikleri ve yapay kauçuklar oluşturacak.