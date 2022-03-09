Adana, kimya ve petrokimya sektörünün yatırım merkezi olacak

Eray ŞEN



ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Kimya Sektörü Strateji Toplantısı Adana’da yapıldı. Sanayide uygun politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen SANTEK’in Adana’da gerçekleşen 4’üncüsü toplantısında, kimya sektörünün Türkiye’deki durum analizi, global kimya sektöründeki mega trendler, Türkiye için fırsatlar ve tehditler, Çukurova Bölgesi kimya sektörü yatırımları ve kümelenme modeli konuları ele alındı.

İki günlük programın Sheraton Otel’deki açılış oturumuna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.



“Kıyıda sanayiye uygun 80 milyon m2 alan var”

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi ile birlikte Adana ilimiz, kimya ve petrokimya endüstrisinin gelecekteki yatırım odağı olacak” dedi. Büyükdede şöyle devam etti. “Adana’da hali hazırda yaklaşık 97 milyon metrekare sanayi alanımız görünmektedir ve 5’inci büyük sanayi şehrimizdir. Ceyhan’dan Hatay’a kadar kıyı şeridi üzerinde Adana bölgesinde kalmakta olan yaklaşık 80 milyon metrekareden fazla, liman şeridi yapılabilecek bir sanayi alanı var. Bu alan üzerinde Bakanlık olarak ciddi boyutta bir çalışma yapıyoruz. Kıyı boyunca ve kıyının hemen arkasındaki sanayi bölgelerinde çok büyük yatırımların yapılabileceğine ve liman imkanının bütün dünyaya açılabileceğine inanıyoruz.”

Kimya sektörünün birçok ülke için stratejik önceliğe sahip olduğuna dikkat çeken Büyükdede, “Ülkemizdeki kimya sektörü ihracatta önemli bir artış gösterdi. Bakanlık olarak bu sektöre özel bir önem vermekteyiz. Sektör denize kıyısı olan alanlarda gelişme eğilimi göstermiş, Adana ilimiz de bu anlamda ön plana çıkmıştır. Ayrıca Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda da kimya sektörü, desteklenecek sektörler arasında yer alıyor” diye konuştu.



“Adana kimyada yeni yatırımlara talip”

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, dünya kimya sanayi satışlarının 2020 yılı rakamlarıyla 3.4 trilyon Euro’ya ulaştığına dikkat çekti. Kıvanç, şöyle konuştu: “Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak gerek üretim gerekse de dış ticarette ülke ekonomisine büyük fayda sağlıyor. Ülkemizin büyümesinde öncü rol oynayan, 16 alt sektörüyle birlikte ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya sektörümüz 2021’de gerçekleştirdiği 25.4 milyar dolar ihracat ile rekor kırdı. Ülkemizin ihracatına, dolayısıyla büyümesine en çok katkı sağlayan ikinci sektör oldu. Bu cidden önemli bir başarı ama dünya rakamlarını görünce ihracatımızın çok daha fazla olması gerektiğini anlıyoruz. Bunun için de yeni yatırım gerekiyor. Adana bu yeni yatırımlara talip.”