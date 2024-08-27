Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz halde
Adana'daki Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Gece geç saatlerde ihbar alan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Yüreğir'deki bir mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.
Uzun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.