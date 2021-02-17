Adana OSB, kümelenme modeli ile medikalcileri güçlendirecek

ADANA- Medikal Kümelenme İşbirliği Toplantısı’nda konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bu kümedeki 20 firmadan 17’sinin bölge içinde, 3’ünün ise bölge dışından olduğunu belirterek “Bölge içi bölge dışı ayrımı yapmamak suretiyle üniversitelerle birlikte yeni bir ekosistemin oluşumuna katkı sağlama niyetindeyiz” açıklamasını yaptı.

Akpınar, OSB Bölge Müdürlüğü olarak oluşturdukları kümelenme çalışmalarını sadece bölgedeki sanayicilerle sınırlı tutmadıklarını, Adana’da faaliyet gösteren firmaları da dahil edip, kalkınmaya ön ayak olmaya çalıştıklarını vurguladı. 2019’un sonuna doğru üniversiteler ile çalışmaya başladıklarını bildiren Akpınar, bu kapsamda akademisyenlerle sanayicileri bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Akpınar, “Burada yapmak istediğimiz; üniversitenin bilgi birikimi ile sanayicilerimizin faaliyet alanları ve ihtiyaçlarını tespit etmek suretiyle kalkınmalarına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.

Bugün verdikleri çabanın ilerleyen süreçte öneminin daha iyi anlaşılacağına inandıklarını dile getiren Akpınar, şöyle devam etti: “Önümüzdeki süreçlere güçlü firmaların çıkarılması çabasındayız. Biz kümelenme vasıtasıyla birlikte çalışmaya, üretmeye, yol almaya çalışıyoruz. Bunun için de AOSB olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve firmalarla birlikte hareket ediyoruz.”

“Maliyet kaleminden korkmayın!”



Medikalde hayata geçirdikleri kümelenmenin başarılı olmasında katılımcı firmaların isteğinin önem taşıdığının altını çizen Ersin Akpınar, “Kümeyi bir örgüt olarak ilerlettiğimizde, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılacak her türlü etkinlikte karşınıza çıkacak muhataplar sizleri daha ciddiye alarak dinlemeye başlayacak. Buna inanmanızı, özverili olmanızı bekliyoruz. Karşınıza çıkacak maliyet kalemlerinden korkmayın, önümüzdeki süreçte bunları fazlasıyla geri alacağınızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.