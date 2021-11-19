Adana OSB’de Yeşil Mutabakat’ın ikinci adımı atıldı

ADANA - İkinci çalıştay, Adana Barosu, Çözüme Ortak Ol Derneği (ÇOLDER), Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ‘Kamu, Üniversite ve STK’ların Rolü’ başlıklı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; 11 Aralık 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde AOSB bünyesinde yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti. Yapılan projelerin yalnızca AOSB için değil bütün OSB’ler ve ilişkili oldukları kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayacağına vurgulayan Akpınar, aynı zamanda çalıştayın ilk oturumu olan Kamu Masası’nın ilk konuşmacısı olarak şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde düzenlenen ve organize sanayi bölgeleri için ortak çalışma olan Yeşil OSB Projesi kapsamında başlangıç olarak, OSB’ler tarafından gerekli şartların sağlanarak bir yeşil bayrak alınması daha sonra ise firmaların katma değerlerini analiz edebilen ‘Yeşil OSB sertifikalandırma sistemi’ getirilmesinin planlandığı bildirilmiştir. Bizler de bu kapsamda bakanlığımıza OSB yönetimleri ve firmaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğine ve bunun daha doğru bir yaklaşım olacağına dair görüş ve önerilerimizi iletmiş bulunmaktayız.”

Etkinliğin konuşmacılarından Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ise firmaları Yeşil Mutabakat sürecinde bekleyen unsurlarla birlikte “Fit For 55” kapsamında etkilenen sektörlere ilişkin sunum yaptı.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz da “Bölgemizde artık olumlu ve başarılı projeleri konuşmaya başlamalıyız” sözleriyle başladığı konuşmasında, Yeşil Mutabakat’ı hukuksal açıdan değerlendirdi.

Bir diğer konuşmacı ÇOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özge Demirdelen ise AB Yeşil Mutabakatında firmaları bekleyen hukuksal süreçlerle ilgili katılımcılara bilgi verirken, “Bugüne kadar yapılan sürdürülebilir gelişme ile ilgili çalışmalar konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar iki temel konuyu kapsamaktadır. Bunlar sürdürülebilirlik ile kirlenmedir ve ekonomik gelişme ile ilişkidir” dedi.

Ticaret Bakanlığı Eylem Planı

AOSB bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi’nin Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Ticaret Bakanlığı Eylem Planı ile hedeflenenleri açıklayarak, Emisyon Ticaret Sistemi’ne geçişte yapılan hazırlıkların ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi. Demirdelen, uyum sürecinin hızlı fakat sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nda belirttiği ilk hedef veri tabanı oluşturulmasıdır. AOSB Yeşil Mutabakat Pilot Çalışması, bu yıl itibarıyla daha aktif hale gelecek olan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Çalıştayda daha sonra akademisyenler ve çeşitli sektörlerin temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi.