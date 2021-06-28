Adana sineması AB’nin 160 bin Euro hibe desteği ile tanıtılıyor

Eray ŞEN



ADANA - AB’nin 160 bin Euro hibe desteği verdiği “Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” başlıklı projenin tanıtım toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Belçika’nın Anhtrew ve Gent üniversitelerinin proje ortağı olduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Sabri Şenevi-Sinema Evi’nin katılımcı olarak yer aldığı çalışmada, projenin yürütücüsü Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Prof. Dr. Fazilet Aksu bir sunum yaptı. ÇÜ İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Aydın Çam da projenin içeriği hakkında bilgi verirken, 120 yıllık tarihi olan Adana sinemalarının korunmasını, yenilenmesini, yeniden canlandırılmasını ve yeni kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.