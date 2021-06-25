Adana, Türkiye'nin Ar-Ge'sini taçlandırdı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü’nün ulusal çapta ilk kez düzenlediği “Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması” ödülleri, düzenlenen törende verildi.

AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolünün yanı sıra çok sayıda sanayici, akademisyen ve davetliler katıldı.

Vali Yardımcısı Şahiner, ulusal çapta düzenlenen bu yarışma ile sadece projelerin ortaya çıkmakla kalmayacağını, aynı zamanda Adana’nın da tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, gelişmiş ülkeler düzeyine erişmek için büyümenin sanayide olması gerektiğini belirterek, “Sanayide olmayan büyüme eksik ve sorunlu büyümedir. Sanayide büyüme istihdam demektir” diye konuştu.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise “Bu yarışma ile bizler; yeni teknoloji ve metotları sanayimize kazandırmak, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkları başlatmak için önemli bir adım attık” ifadesini kullandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, teknolojiyi üreten bir üniversite olmanın yolunun erken aşamalarda öğrencileri Ar-Ge ile tanıştırmaktan geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Üniversitemizin araştırma stratejilerini belirlerken bölge sanayisini sürece dâhil etmek, öğrencilerin öğrenimleri sırasında sanayide geçirecekleri süreyi uzatmak için AOSB ile birlikte çaba harcıyoruz. Ayrıca doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında da ortaklıkları destekleyecek kaynakları artırıyoruz.”

174 bin TL ödül havuzu

Törende önce üniversite-sanayi iş birliğine destek olan 25 sanayiciye AOSB yönetimi tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri, daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. 174 bin TL ödül havuzu bulunan yarışmada, tematik alanda ilk 3 dereceye giren proje sahiplerine para ödülü verildi. İlk 5’te yer alan proje sahiplerine Proje Destek Ofisi mentörlük desteği ve AOSB Kuluçka Merkezi’nde 6 aylık yer tahsisi, ilk 10’da yer alan proje sahiplerine de Proje Destek Ofisi’nde mentörlük desteği sağlanacak.