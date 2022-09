Adana Türkiye'nin en büyük lezzet buluşmasına ev sahipliği yapacak

Takip Et

Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliği ile gastronomi dünyasının vazgeçilmez durağı haline gelen Adana, bir kez daha büyük lezzet buluşmasına hazırlanıyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-8-9 Ekim tarihlerinde bir yandan lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak, bir yandan da konferansları ve özel etkinlikleri ile Adana’nın mutfak mirasına ışık tutacak.

Bu yıl 6. kez Adana Merkez Park’ta 180 dönüm üzerine kurulu alanda düzenlenecek Türkiye’nin en büyük ve en lezzetli festivali Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olarak açıklandı. Basın toplantısında birer konuşma yapan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Festival İçerik Koordinatörü Ebru Koralı ve Festival Organizatörü Haluk Özsevim festivalin amacı, hedefleri ve programı hakkında detaylı bilgi paylaşımı yaptı.

Dr. Süleyman Elban: Adana festivaller şehri oldu

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Adana son dönemde Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali’yle artık festivaller şehri haline geldi. Adana’nın festivaller şehri haline gelmesinin en önemli sebepleri ise Adana’mızın çok sıcak insanlara sahip olması ve insanlarımızın festivali yaşamayı bilen, festival ortamına hemen uyum sağlayan, eğlenmeyi bilen, sıcakkanlı, misafirperver olmak üzere çok özel bir kültüre sahip olmaları. Aynı zamanda yemeğinden tatlısına, sokak lezzetlerinden içeceklerine kadar çok özel lezzetlere sahip bir kent olması. Burada birçoğunuz mutfağımızı çok iyi biliyor. Gelin Adana’da bu mutfağı tekrar yaşayın. Mutfağımızı bilmeyenler sizler de Adana’mıza gelip festival ortamımızı yaşayın. Aslında ilimizde 365 gün lezzet festivali oluyor. Ancak o gün belli bir alanda sizler gibi gelen misafirlerimizi her yere gidip dolaşıp yorulmayasınız diye festival alanında bir araya topluyoruz. Sizleri hem Lezzet Festivali’ne hem de yılın her günü Adana’mıza bekliyoruz. Ağzınızın tadı eksik olmasın, ağzınızın tadı Adana lezzetleri gibi olsun.”

Zeydan Karalar: Medeniyetlerin ve kültürlerin sofrası Adana

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, Adana’nın çok zengin kültürü ve özellikleri bulunduğunu belirtti. Başkan Zeydan Karalar, “Çok önemli özelliklerinin yanında Adana bir lezzet kentidir. Zengin kültürün taşıyıcıları olarak yemeği sanata dönüştüren kentim Adana, bu lezzet kültürünün taşıyıcısıdır. Bu mirası taşırken eğlenceyi de işin içine ekliyor ve festivallere dönüştürüyoruz. Ülkemizin yemek kültüründe Adana’nın yeri çok önemli. Adana’nın tarihindeki bütün kültürler farklı damak zevki bıraktı ve hepsi günümüze ulaştı. Bu yüzden Adana’ya medeniyetlerin ve kültürlerin sofrası demek doğru olur. Adana kebabı baskın bir lezzettir ama Adana mutfağı kebaptan ibaret değildir. Adana’da yüzlerce başka lezzet vardır. Mutfağımızın zenginliği, Adana’da yaşamayanlar için kentimizi bütün yıl ziyaret edebilecekleri bir festival alanına dönüştürüyor. Adana’yı dünya gastronomi kültürünün bir parçası yapmaya kararlıyız. -Değiliz herkes gibi sıradan, Hamdolsun bizi Adanalı yaratmış yaradan. Adana’ya gelin ciğerimizi yiyin. Bizim ciğerimiz herkese yeter- ” dedi.

Ebru Koralı: Adana gastronomisini çok yönlü ele alacak güçlü bir program hazırladık

Adana Lezzet Festivali İçerik Koordinatörü Ebru Koralı ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gastronomi turizminde ziyaretçilerin yüzde 80’i, destinasyon seçerken gastronomi kültürüne önem veriyor. Bu noktada Adana; coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra kendine has bir lezzet sentezi sunması nedeniyle de eşsiz bir doğal kaynağa sahip. Bu kaynağın mirasını geleceğe taşımak asli görevimizdir. İşte bu amaçla, şehrin tüm birimlerinin iş birliği ve sinerjisiyle; Adana’yı ve gastronomi dünyasının vazgeçilmez bir durağı haline gelen mutfağını çok yönlü ele alacağımız güçlü bir program hazırladık. Festivalimizin ilk günü HiltonSA Oteli’ndeki ikinci günden itibaren Merkez Park Lezzet Sahnesi’ndeki konferans ve söyleşilerimizde; akademisyenleri, araştırmacıları, 50’yi aşkın yerli ve yabancı konuk şeflerimizi, gastronomi dünyasından önemli isimleri ve iş insanlarını ağırlayacağız. Bir yandan geçmişten günümüze Adana mutfağını ele alacak, bir yandan yeni lezzet tasarımları yapacak bir yandan da coğrafi işaretlerde ürün pazarlama karması, gastronomi turizminde destinasyon yaratmak, sürdürülebilir gastronomi ilkeleri gibi konuları işleyerek mutfak mirasına ışık tutacağız.”

Haluk Özsevim: Tüm kent dinamikleri Adana’ya yakışan bir festival için harekete geçti

Adana Lezzet Festivali Organizatörü Haluk Özsevim ise Adana’ya yakışan bir festival ile misafirlerin karşısına çıkacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Anadolu’nun en önemli lezzet duraklarından biri olan Adana, bu sene de Adana Valiliği öncülüğünde tüm kent dinamiklerinin bir araya gelmesi ile önemli bir etkinliğe imza atacak. Güçlü içeriğimizin yanı sıra, Gastro Lezzet Sahnesi, Genç Şefler Yarışması, çeşitli konser ve gösterilerle birlikte festivalin, Adana’ya ciddi bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Festivale gösterilen ilginin her geçen sene artması da bunun en önemli göstergesi.”

Adana’nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan festivale ziyaretçi akını bekleniyor

Gastronomi turizminde ziyaretçilerin yüzde 80’i, destinasyon seçerken gastronomi kültürüne önem veriyor. Bu noktada Adana; coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra kendine has bir lezzet sentezi sunması nedeniyle de eşsiz bir doğal kaynağa sahip. Adana Lezzet Festivali her yıl 100’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Sadece 2021 yılında; festivale 165’in üzerinde firma katıldı. 11 bin yatak kapasitesine sahip ilde tüm oteller dolarken, Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki turistik tesislerin de doluluk oranlarında artış görüldü. 3 günlük festival süresince şehrin ekonomisine 150 milyon TL’lik katkı sağlandı. 2020 yılında pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen festivalde; 2017’de 100 bin, 2018’de 160 bin, 2019’da 270 bin ve 2021 yılında 285 bini aşkın konuk ağırlandı. Her yıl düzenli olarak büyüyen Adana Lezzet Festivali’nin, bu sene ziyaretçi sayısında rekor kırması bekleniyor.