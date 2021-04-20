Adana ve Osmaniye dolunca Kozan OSB’nin yıldızı parladı

Eray ŞEN



ADANA - Aralarında uluslararası şirketlerin de olduğu girişimciler, son bir yılda Kozan OSB’den yer almaya başladı. Bunlar arasında biokütleden enerji üretimi, elektrikli araçların şarj istasyonu, etanol üretimi gibi yüksek bütçeli yatırımlar da var. Adana’ya 75, Osmaniye’ye 57 kilometre uzaklıktaki Kozan OSB, hazır altyapısı ve bölgedeki ulaşım ağlarına yakınlığı nedeniyle tercih sebebi oldu. Kozan OSB Bölge Müdürü Fatih Aydın ile Kozan Ticaret Odası Başkanı ve OSB Başkan Vekili Mustafa Kandemir, yatırımcıların bölgeye olan ilgisini DÜNYA’ya anlattı.

Bölge Müdürü Fatih Aydın, Müteşebbis Heyet Başkanlığını Adana Valisi Süleyman Elban’ın yaptığı Kozan OSB’nin 1998 yılında kurulduğunu, ilk parsel tahsisinin 2008 yılında yapıldığını belirtti. Aydın, “Şu anda 85 sanayi parselimiz var. Faal durumda 40 firma bulunuyor ama 60 firmaya yer tahsisi yapmış durumdayız. Bunlardan 11 firma, 16 parsel üzerinde inşaat halinde” dedi. Kozan’ın ekonomisinin narenciye ve gıda üzerine olduğunu vurgulayan Aydın, “OSB’de de ağırlıklı olarak narenciye paketleme ve soğuk hava depoları bulunuyor. Türkiye’nin en büyük meyve suyu fabrikalarından Göknur Gıda burada, 18 dönüm kapalı alanda kurulu, 55 ülkeye ihracat yapıyor. Ayrıca zeytinyağı, tıbbi aromatik yağ, ahşap, mobilya, maden, yem ve gübre imalatı yapan firmamız var” bilgisini verdi.

Dubai-Dominik ortaklığıyla 10 dönümde etanol üretilecek



Son yıllarda yoğun yatırım talebi almaya başladıklarını açıklayan Fatih Aydın, “Pandemi sürecinde yurt dışından yatırımcılarımız oldu. Dubai ve Dominik ortaklı bir kimya şirketine 10 dönüm yer verdik, etanol üretecekler, 26 milyon TL tutarında yatırım yapacaklar, hedefleri tesisi 6 ayda faaliyete geçirmek. Ayrıca Almanya’dan bir Türk yatırımcımız, elektrikli araç şarj istasyonu üretmek için başvurdu, önümüzdeki yılların en gözde yatırım konularından biri olacak bu iş için 12 dönüm yer verdik” diye konuştu. Bir başka yatırımcının, biokütleden enerji ürettiğini ifade eden Aydın, şöyle devam etti: “Bu şirket hammadde olarak mısır koçanı ve ayçiçeği sapı kullanarak 45 megavat elektrik enerjisi üretecek. Bunun bir benzeri Kırklareli’nde var ama 25 megavat gücünde, bizdeki daha büyük olacak. Bu yatırım ile mısır hasadı sonrası anız yakmanın da önüne geçilecek. Bunlara ek olarak yer tahsis ettiğimiz bir yatırımcı, bölgede üretimi yaygın olan keçiboynuzu ya da harnup bitkisini işleme tesisi kuracak, unu ve pekmezini üretecek. Bir de yine bölgemizde üretimi yaygın olan nardan, nar ekşisi ve diğer gıda ekşileri üretmek isteyen bir firmaya yer tahsisi yaptık.”

“Tren yolunun gelmesi için proje yaptık”



Bölgede Kozan ile birlikte Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve İmamoğlu ilçelerinin de Ticaret Odası Başkanı olan ve Kozan OSB Başkan Vekilliği görevini yürüten Mustafa Kandemir de bölgenin gıda deposu olduklarını vurguladı. Kandemir, “Ürettiklerimizi, yatırıma çevirebilmek için yatırımcıyı çekme amacındayız” dedi. Kozan OSB’nin 163 hektar üzerine kurulu, 600 dönüm genişleme alanına sahip, havaalanı ve Serbest Bölge’ye yakın konumu ile yatırımcıların ilgi odağı olduğunu aktaran Kandemir, bu avantajlara ek olarak demiryolu hattı için girişimlerde bulunduklarını bildirdi. Kandemir, “Projesi yapılan ve yatırım planına aldırmak istediğimiz bu hattın en yakın demiryolu geçiş noktası olan Ceyhan’dan başlayıp, İmamoğlu, Kozan, Kadirli üzerinden Osmaniye’ye bağlanmasını hedefliyoruz. Bu hat açıldığında bölgemizdeki üreticinin nakliye maliyeti önemli oranda düşecek ve yoğun yatırım talebi daha da atacak” diye konuştu.