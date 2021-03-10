Adana yapımı ‘Maceracı Yüzgeçler’ Çin, Hong Kong ve Malezya’da

Eray ŞEN

ADANA - Geçtiğimiz yıllarda ATV’de 52 bölüm yayınlanan ve sinemalarda uzun metraj olarak vizyona giren ‘Maceracı Yüzgeçler’in, İngilizce yayın kopyaları Minika tarafından ‘Adventurous Fins’ adıyla 5 yıl süreyle Çin’deki Konnect Digital/ China Mobile şirketine satıldı. Çin, Hong Kong, Makao ve Tayvan bölgesine yayın yapan platfom diziyi ve uzun metraj filmi, İngilizce ve Çince yayına verecek. Kısa sürede Hong Kong’daki HK Television VIU/ PCCW şirketinin ilgisini çeken yapım, için iki yıllık yayın anlaşması imzalandı.



Ayrıca Malezya’daki Awesome TV ile de imza sürecinin yakında tamamlanması ve Maceracı Yüzgeçler’in iki yıl süreyle bu ülkede yayına girmesi bekleniyor. Yapım şirketi Imaginite Studios’un kurucusu Erhan Korkmaz, Çukurova Üniversitesi Teknokent’te 20 kişilik animasyon ekibi tarafından 3 yılda hazırlanan projede, 40’tan fazla kişinin görev aldığını, senaryoyu Arzu Demirel’in yazdığını söyledi. İlk kez Eylül 2017’de yayına giren Maceracı Yüzgeçler’in dünya standartlarındaki animasyon kalitesi, güçlü senaryosu ve şarkıları ile çocuklar tarafından çok sevildiğini ifade eden Korkmaz, 2020 Ocak ayında sinema filmi ‘Büyük Gösteri’ ile vizyona giren yapımın, bu kez Uzakdoğu’da izleyici karşısına çıkacağını kaydetti. Korkmaz, “Adana’da ürettiğimiz animasyon filminin uluslararası alanda kendini kabul ettirmesi bizleri çok mutlu etti. Imaginite Studios ekibi olarak yaptığımız işlerin kalitesine güveniyoruz ve dünyada rekabet edebilecek güçteyiz” ifadesini kullandı.