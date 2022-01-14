Adana Yeryüzü Pazarı kuruluyor

ADANA - Yeryüzü Pazarı Projesi, protokol imza törenine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aycan Aktürk, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici ve Slow Food Adana Birliği Çiftçi Pazarı Sorumlusu Efsun Gürani katıldı.

Başkan Karalar, projenin içeriğiyle ilgili yaptığı konuşmada, “Projeyle temiz ve sağlıklı gıda ürünleri satılacak. Bu, toplum sağlığı için önemli. Son yıllarda kooperatifler kurdurduk, temiz, sağlıklı gıda üretiliyor. Girişimimiz onların ürünlerini satması noktasında katkı sağlayacak. Ayrıca Türkiye’ye örnek olacak bir proje geliştirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Proje kapsamında kurulacak Adana Çiftçi Pazarı, İtalya’daki Slow Food Community Genel Merkezi’nden onay alınmasının ardından ‘Adana Yeryüzü Pazarı’ olarak faaliyete devam edecek. Kurulacak pazarın yeri olarak Atatürk Parkı içinde bulunan 75. Yıl Sanat Galerisi’nin otopark alanı belirlendi.