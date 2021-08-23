Adana, yüksek teknolojiyle üretim yapan yatırım istiyor

Eray ŞEN

ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, 160 yıllık sanayi geçmişi olan Adana’da yeni OSB’lerde ‘her isteyenin’ yer bulamayacağını, yüksek teknolojiye sahip fabrikaların öncelikli olacağını vurguladı. Gazetecilerle buluştuğu kahvaltılı sohbet toplantısında, Adana ekonomisinin sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden oluşan üçlü sacayağını yıllardan beri ‘dolu dolu yaşamış bir şehir’ olduğunu söyleyen Vali Elban, yeni OSB’lerdeki son durum hakkında bilgi verdi. Yapılacak yatırımlar konusundaki önceliklerini açıklayan Süleyman Elban, Adana sanayisinin mevcut hali ile ‘çok teknik ve özellikli’ işlerin yapıldığı bir yapıda olduğuna dikkat çekti.



Vali Süleyman Elban, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin birçok yerinde yaptıramayacağınız ürünleri, Adana’da ürettirebilirsiniz. Türkiye’de insanlar sanayinin, fabrikanın ne olduğunu bilmezken, Adana 160 yıl önce sanayi ile tanışmış. Dolayısıyla şu andaki sanayideki durum Adana’yı ve Adanalıyı tatmin etmiyor. Daha ileri olması gerekiyor. Bu konuda Adanalıların düşüncesine ben de katılıyorum. Adanalı tekrar Türkiye’de sanayide bir önder şehir olmasını bekliyor, biz de bekliyoruz. Buna yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz, başta altyapı olmak üzere çalışmalara başladık. Hem yeni tesislerin kazandırılması, hem de mevcutların dönüşümü sağlanırsa, Adana zaten iyi olan bu yapısı ile tekrar sanayide lider bir şehir olur.”

OSB’lerle ilgili çalışmalar son aşamada

Çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinde gelinen aşama hakkında da bilgi veren Süleyman Elban, şunları söyledi: “Ceyhan OSB’yi geçen hafta itibariyle doldurduk, tüm yer tahsislerini yaptık, şimdi ikinci etabına başladık, onayı bir iki hafta içerisinde bitmek üzere. İkinci etapla ilgili talep sayısı yüzde 80’i geçti. Orada Kimya OSB ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi, artık onay aşamasında. Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ilgili çalışmalar da son aşamada. Tarla balıkçılığı ile ilgili çalışma bitti, sadece ÇED’in ilan sürecinin bitmesini bekliyoruz, bittiğinde büyük bir alanda tarla balıkçılığına başlıyoruz. Sera OSB’de her şey tamamlandı ancak bir kanun düzenlemesine ihtiyaç var. Merkez OSB dahil olmak üzere diğer OSB’lerde de genişleme çalışmaları devam ediyor.”

“Sanayiciye yer açarken, ovayı kurtaracağız”

Sanayi altyapısı ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla hem gelen sanayiciye yer açılacağını hem de ovanın ‘kurtarılmış’ olacağını ifade eden Elban, “Doğru sanayi parseli üretemezseniz, maalesef ova tehdit altında. İnsanlar bu defa tarım arazisini tehdit ediyor. İnşallah bir taşla birkaç kuş vurulur, hem ova tehditten kurtulur, hem de sanayiciye ucuz, makul, istediği ölçekte, altyapılı yer temin etmiş oluruz” ifadesini kullandı. Sanayiciye yer tahsisinde ‘seçici’ davrandıklarının altını çizen Elban, şu değerlendirmeyi yaptı: “Adana’nın sanayi kültürüne uygun sanayi tesislerinin gelmesini arzu ediyoruz. ‘Ben yer istiyorum’ diyen herkesin Adana’da yer bulması mümkün değil. Belirli bir teknoloji, belirli bir istihdam kapasitesi, belirli bir potansiyeli olan sanayi kuruluşunun burada yatırım yapmasını istiyoruz. Yoksa her sanayinin Adana’da yatırım yapmasını arzu etmiyoruz, çünkü biz sanayiyi bilen bir şehiriz. Sanayiye aç değiliz. Dört başı mamur, yüksek teknoloji kullanan sanayiye açız.”

15 yeni üretim bölgesi kuruluyor

Adana’da toplam 81 bin 446 dekar alanda 15 yeni üretim bölgesi kuruluyor. Ceyhan, Sarıçam, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki üretim merkezlerinin 8’i organize sanayi bölgesi, 7’si küçük sanayi sitesi olacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Karma OSB, Gıda İhtisas OSB, Tarıma Tayalı İhtisas Sera OSB, Kimya İhtisas OSB, Su Ürünleri OSB, Sasa Münferit Sanayi Bölgesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi 4’üncü Genişleme Alanı, kentteki yeni OSB niteliğindeki yatırım alanları. Tekstilkent, Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Gıda Toptancıları Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Hurdacılar Sitesi ise Adana’nın yeni küçük sanayi siteleri.