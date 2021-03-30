Adana’da 15 milyon TL yatırımla Ulusal Kamp Merkezi kurulacak

Eray ŞEN

ADANA - ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Türkiye’nin ilk ve tek NTC’sini Adana’ya kazandırmak için kent yöneticilerinin yer tahsisi yapması halinde 15 milyon liralık yatırıma hemen başlayacaklarını söyledi.

NTC’nin sadece Adana için değil, Türkiye için büyük bir proje olduğunu ifade eden Keskin, “Başarılı sporcularımızı Avrupa’nın en iyi tenisçileriyle Adana’da buluşturmaya yönelik mega bir proje hedefl iyoruz” dedi.

'Spor turizmi ile döviz kazandıracak'



Keskin, NTC’nin Türkiye’yi teniste dünya seviyesine yükseltmek adına önemli bir atılım olduğunu dile getirerek, “Bu yatırımlarımız ve projelerimizle şampiyon raketlerin çıktığı Adana, Türkiye’de tenis sporunun merkezi olacak. NTC projesi, ilk 100’e giren her ülkeden profesyonel tenisçileri Adana’da tenisçilerimizle buluşturacak. Sadece Avrupa’daki iyi tenis oyuncuları değil, onların antrenörleri, hatta aileleri de Adana’ya gelecekler, spor turizmi ile döviz bırakacaklar” ifadesini kullandı.

Son 6 yılda ATDSK olarak 4 milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını belirten Keskin, şöyle devam etti: “Avrupa’da raket sallayan tenisçilerin kampa gireceği, antrenmanlar yapacağı, Adana’mızı da uluslararası tenis merkezine dönüştürecek Ulusal Kamp Merkezi’ni kentimizde kuracağız. NTC Projesi, tenisçilerimizi Avrupa ülkelerinde üst sıralarda yer alan tenisçilerle buluşturacak. Bu proje, Türkiye’de ilk defa Adana’da hayat bulacak. Avrupa’da ise sadece 5 ülkede var. Kentimizin değerli yöneticilerinden tek beklentimiz yer tahsisi yapılması. Bu proje için yer tahsisi yapıldığı takdirde yaklaşık 15 milyon liralık yatırıma hemen başlayacağız.”

"Projeyi İtalya da destekliyor"



Adana’nın ulaşım kolaylığı ve iklim avantajlarına sahip bir konumda olduğunu vurgulayan Ali Refah Keskin, “Türkiye’nin ilk uluslararası tenis akademisi olan High Performance Tennis Center’ı (HPTC) Adana’da hayata geçirerek bir ilke imza atmıştık. Şimdi de Ulusal Kamp Merkezi için çalışma başlattık. Uluslararası Tenis Federasyonu Başdanışmanı ve İtalya’nın Milano kentindeki Vavassori Tenis Akademisi’nin kurucusu Renato Vavassori de projemize destek veriyor” diye konuştu.