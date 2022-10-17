Adana’da 1.800 dekar alanda renkli pamuk üretildi

ADANA - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BOSSA Tekstil A.Ş. işbirliği ile ekilen renkli pamukların hasadı gerçekleştirildi. Sarıçam İlçesi Baklalı Mahallesi’nde düzenlenen hasat etkinliğine Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Bossa yöneticileri, oda ve borsa başkanları ile üreticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, renkli pamuğun ekiminin yaygınlaştırılması projesini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle daha ileriye götürmek istediklerini söyledi. Türkiye’de yaklaşık 4.5 milyon dekar alanda pamuk üretildiğini belirten Tekin, “Bu alanda ilimiz olarak yüzde 5’lik orana sahibiz. Pamuk üretimi yıllara göre değişmekle birlikte pamuğun ekilişinde en önemli kriter fiyat konusu. Geçen yıl 200 bin dekar civarında üretim varken bu yıl bu yıl 320 bin dekar üretim var. Elde edilen ürünlerin satışı, pazarlanması konusunda da ciddi çalışmalar yapmamız gerektiği ortadadır. Bugün ürettiğimiz renkli pamukta ortalama 200-250 kilogram dekara verim alınırken, hasadı gerçekleşen ürünlerde 400-450 kilograma kadar yükseltmiş durumdayız. Bu proje kapsamında 1800 dekar alanda 7 çiftçimiz bu sene üretim yaptı” dedi.

Renkli pamuğun tek alıcısı Bossa

BOSSA Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Besim Özek ise renkli pamuğun tek alıcısı olduklarını ifade ederek gelecek yıllarda da ekimine katkı sunmak istediklerini vurguladı. Özek, “Buradaki amacımız, çiftçilerimizle beraber Adana’mızda bu yeni ürünü üretip bunu güzel bir şekilde ihracat pazarlarına sunup satabilmek. Bizim hedef pazarlarımız ağırlıklı ihracat olmak üzere dünyanın her tarafı. Şimdiden siparişlerimizi aldık. Çin için 5 bin metre üretimimiz devam ediyor, Avrupa'nın çeşitli markaları için de üretimimiz devam edecektir. Gelecek seneye de bu seneki ürettiğimiz tohumları kullanarak üretimimizin devamını yapmayı planlamaktayız” diye konuştu.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ise Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen iki renkli pamuk çeşidinin 10-15 yıllık ıslah çalışmasının bir ürünü olduğunu hatırlattı. Bu ürünlerin mutlak surette çiftçiyle ve çiftçiden sonra da nihai tüketiciye ürün hazırlayan işletmelerle buluşması gerektiğini ifade eden Elban, şu değerlendirmeyi yaptı: “Aksi takdirde bu ürünü çok kıymetli olması ekonomik açıdan çok katma değeri yüksek verimli bir ürün olmasının çok anlamı yok. Yani beyaz pamuğa göre evet verim miktarı biraz daha düşük, lif kalınlığı biraz daha ince, mukavemeti daha düşük. Dolayısıyla eğer bu desteklemezse çiftçi açısından çok kârlı, iyi gelir getirici bir ürün gibi gözükmüyor. Ancak bu desteklenir ve bunun kıymeti nihai tüketici açısından anlamı, dünyadaki özellikle yeşil mutabakat ve diğer konulardaki çevre hassasiyeti bakımından bilinirse, su fakiri bir ülke olduğumuz, bunda boya kullanılmadığı için kimyasaldan ari kumaş konusu çok doğru anlatılır ve çok doğru işlenirse bu pamukların çok kıymetli ürün olduğu da anlaşılacaktır. Onun için bu ürünü eken çiftçinin mutlak surette fiyat konusunda ve tohum konusunda desteklenmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Adana’da bu yıl 322 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılırken, rekoltenin 166 bin ton olması bekleniyor.