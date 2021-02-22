Adana’da 30 firma, ‘elektronik küme’de güç birliği yapacak

ADANA- AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, kümelenmeye bölgede faaliyet gösteren 20 firma ile bölge dışından 10 firma olmak üzere toplam 30 firmanın katıldığını söyledi.

AOSB Bölge Müdürlüğü’nde kümelenmeye katılan firmaların temsilcileri ile sözleşme imzalandı. Toplantıda konuşan AOSB Bölge Müdürü Akpınar, bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin kesintisiz ve sorunsuz üretim için tüm temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak, son iki yıldır sadece altyapı ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmediklerini belirtti. Akpınar, “Aynı zamanda onların niteliklerini artırabilecek ve işbirliklerini geliştirecek yeni modelleri üniversitelerimizin desteğiyle tasarlama gayretindeyiz” dedi.



“Ortak akıllı bir model tasarladık”



Proje Destek Ofisi’nin sanayicilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok yenilikçi çalışma yürüttüğünü vurgulayan Ersin Akpınar, kümelenme faaliyetlerinin de bu ihtiyaçtan ortaya çıktığına vurgu yaptı. Bölge içi ya da bölge dışı ayrımı yapmadan Adana’daki tüm firmaları tek havuzda birleştirebilecek, ortak akılla bir model tasarlayarak kümelenmeye başladıklarını anlatan Akpınar, şunları kaydetti: “Önce Medikal Kümelenme’yi harekete geçirdik. Buradaki modelimiz de üniversite ile birlikte hareket etmek üzerine kuruldu. Biz bu kümede kendi personelimizle beraber üniversitenin akademisyenlerini koordinatör olarak değerlendirip, her bir firmanın ihtiyaçlarını analiz ederek, hangi kaynağın nasıl kullanılması gerektiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespitler yapıldıktan sonra projelendirme çalışmalarına geçmek suretiyle bir model oluşturuyoruz. Medikal Küme örneğinden hareketle örnek vermek gerekirse ilk başvurduğumuz uluslararası kaynak KOSGEB Koordinatörlüğünde Cosme Programı oldu. Bu kapsamda Avrupa'daki dört ülkenin kümeleri ile işbirliği kurabildik. Bundan sonraki süreçte bu kümedeki firmaların işbirliğini artırarak yeni modeller tasarlamalarını sağlamaya çalışacağız. İkinci küme Tarım Kümesi oldu ancak, henüz aktif değil. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra onu da hayata geçireceğiz. Üçüncü küme ise Elektromekanik Kümesi oldu. Bölge içi ve dışından toplam 30 firmadan oluşuyor. Her birinin kendi faaliyet alanları var. Birbirleriyle uyum içinde çalışabilecek modeller hayata geçirilebilir mi? Bunu süreç içinde analiz etmeye çalışacağız.”



Kümelemede yer alan firmalara seslenen Akpınar, şöyle devam etti: “Bizim AOSB olarak bu çalışmalardan herhangi bir menfaatimiz söz konusu değil. Temel gayemiz, Adana’mız, bölgemiz ve ülkemiz için katma değeri nasıl ortaya çıkarabileceğimiz üzerine kuruludur. Biz bu konuya öncülük ediyoruz. Dolayısıyla sadece bir taraftan gelebilecek önerilerin bu kümenin başarısını ileri taşıyamayacağını ifade etmek isterim. Başarının önemli unsuru firma temsilcilerinin isteğidir. Biz kendi aklımızla değil kümenin aklı ile yola çıkıyoruz. Yapmış olduğumuz projelerin eksiğini daha iyi nasıl gidereceğimizi bizlere iletmeniz gerekecek.”



AOSB, Tarsus Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı



Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, üniversite-sanayi iş birliğini artırmak amacıyla Tarsus Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokole AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın imza attı. Başkan Sütcü, protokol ile üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması ile katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi. Rektör Aydın ise Tarsus Üniversitesi olarak, bölgenin nitelikli iş gücü ve bilgi-teknoloji ihtiyacı olan alanları analiz etkilerini ve bu alanlarda kritik araştırmacı kitlesini oluşturmaya ve kapasite geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.