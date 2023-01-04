Adana’da denize yapay resifler bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Karataş Belediyesi’nce yürütülen ‘Karataş Yapay Resif Projesi’ kapsamında her biri 850 kilogram ağırlığındaki 400 adet beton resif, denizin 2 mil açığında belirlenen dört noktada suya bırakıldı.

Balıkçılığa katkı sağlayacak

Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan, projenin ilçenin ekonomik yapısında çok önemli yeri olan balıkçılığa önemli katkılar sağlamasını beklediklerini söyledi. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da “Yaklaşık 5 bin insanımız bu meslekten kazanç sağlıyor. Türkiye’deki karides üretiminin yüzde 60’ı bu bölgede gerçekleşiyor. Sürdürülebilirlik açısından önemli bir proje” diye konuştu.