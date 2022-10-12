Adana’da doğan ‘Bi Tepsi’ kadın ustalarla üretim yapıyor

Eray ŞEN



ADANA - Markanın doğuş öyküsünü DÜNYA’ya anlatan Bi Tepsi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Uludağ, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi aldıktan sonra uluslararası bir şirkette yaklaşık 10 yıl yöneticilik yaptığını, ardından kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi. Uludağ, “Bu karar ile birlikte 2015 yılında Adana’da yerel zincir bir market için tatlı, pasta, börek gibi ürünler yapmaya başladık, yaklaşık iki yıl sonra 2017’de Bi Tepsi markasını faaliyete geçirdik” dedi.

Markanın geliştirilmesi sürecinde Ortadoğu lezzetlerini yakından tanımak, tatlı çeşitlerini araştırmak için Beyrut’ta araştırmalar yaptığını anlatan Uludağ, “Farklı ürünler yapmaya yönelik bir arayışım vardı. Bu coğrafyanın damak zevkine uygun yeni çeşit denemeleri yaptık. Bir tepsi baklava alana bir tepsi börek hediye ettiğimiz için markamızın adını da ‘Bi Tepsi’ olarak belirledik. 2017’de İbo Osman Caddesi’nde ilk işyerimiz bu isimle kuruldu. Bize özel bir ürün olan ‘fıstıklı kırk kat’, su böreği gibi ürünler büyük talep gördü. Hem beyaz peynir, hem kaşar kullandığımız su böreğimiz kısa sürede ün kazandı” diye konuştu.

“Bizde tiramisu yok ve olmayacak”

Geleneksel bir ‘baklavacı’ olmadıklarını, ürün gamında sütlü tatlıları da içeren 20 çeşit ürün bulunduğunu söyleyen Uludağ, “Ana gruplarımız tatlı ve börek. Bunların dışında ürüne yönelmiyoruz, yaş pastacı değiliz, profiterol, ekler, tiramisu yok ve olmayacak” ifadesini kullandı. Ürünlerinin yoğun ilgi görmesi üzerine kısa sürede ikinci şubeyi açtıklarını aktaran Uludağ, şöyle devam etti:

“Adana’nın ana arterlerinden Turgut Özal Bulvarı’nda ikinci şubemizi açtık. İki katlı bu şubede yaklaşık 600 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Üçüncü şubemizi kentin gelişme bölgelerinden Aliya İzzetbegoviç Bulvarı’nda açmak için yer arayışımız var. Aynı zamanda üretim tesisimiz olan 750 metrekarelik ilk şubemizde ise hem üretim, hem satışlarımız devam ediyor. Günlük yaklaşık 300 tepsi su böreği, 250-300 tepsi tatlı üretiyoruz. Tam kapasite çalıştığımızda günde bin adet tepsi üretecek altyapıya sahibiz.”

“Analiz ettirmediğimiz yağı kullanmıyoruz”

Üretimde yarısı kendilerinin yetiştirdiği kadın ustalar olmak üzere yaklaşık 20 kişi istihdam ettiklerini belirten Uludağ, şu bilgileri verdi: “Börek ve tatlı üretiminde kendi reçetelerimizi kullanıyoruz. Börekte kullandığımız beyaz peynir Hatay’dan geliyor ve bize özel yapılıyor. Peyniri soğuk hava depolarımızda belirli bir süre dinlendirdikten sonra kullanıyoruz. Ürünlerimizde sadeyağ (Tereyağının suyu ve tuzu alınmış hali) tercih ediyoruz, analiz ettirmeden yağ almıyoruz. Tatlılarda kullandığımız fıstığı Gaziantep’e giderek bizzat seçiyoruz, birinci kalite ‘boz iç’ fıstık kullanıyoruz ki bu, fıstık ağacının ilk hasat ürünüdür, rekolte daha az çıkar, daha pahalıdır ama tatlıya verdiği rayiha mükemmeldir.”

Uludağ, ürünlerini bayiler dışında kendi internet siteleri ve yemekle ilgili e-ticaret siteleri üzerinden tüketici ile buluşturduklarını; soğuk zincir ile İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illere palet bazında börek gönderdiklerini sözlerine ekledi.