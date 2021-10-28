Adana'da, kamu ve özel sektör diyaloğu güçleniyor

ADANA - Çalıştayda sürdürülebilir tarım, imalat sanayi ve sosyal yaşama yönelik akıllı ulaşım planlaması ile ilgili proje fikirleri ve yol haritası değerlendirildi. Etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEPAV ve GIZ yetkilileri ile çok sayıda kurum, kuruluş ve STK’dan temsilci katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Zeydan Karalar, “2020 yılının son çeyreğinden beri hep birlikte Adana’mız için düşünüyor, nasıl daha iyi bir geleceği hep birlikte planlayabiliriz diye çalışıyoruz” dedi. Karalar, bu sürecin, pandemi nedeniyle biraz daha sarsılan yapıyı düzeltmeyi, Adana’nın ihtiyaçlarına hızlı, esnek ve etkili çözüm getirebilmeyi amaçladığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “İlk ikisini online olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştayımıza çeşitli kesimlerden konulan katkıyı görmek beni elbette çok heyecanlandırıyor. Kamu-özel sektör diyaloğu, yerelden bölgeye, bölgeden ulusala ve küresele doğru ilerleyen özgün bir kalkınma modelidir. Bu ortam Adana’nın hem ekonomik, hem de sürdürülebilir gelişmesini el ele vererek sağlamayı amaçlayan, kentimizin kalkınmasıyla ilgili konuların konuşulup tartışıldığı ve çözüm arandığı demokratik bir platformdur ve hepimizin buna ihtiyacı var.”

Diyalog sürecinin Adana Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü ve birleştirici etkisini artıracağına, kamu-özel sektör ve sivil toplum arasındaki iş birliği ve koordinasyonu pekiştireceğine inandığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti: “Çalıştay; Adana düzeyinde üretilen projelerin, belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulanması, koordinasyon konusunda görüş ve önerilerde bulunulması, projelere destek olunması adına oldukça kıymetli. Hep birlikte içerisinde bulunulan tartışma ortamlarında, sektörlerimizin sorun ve ihtiyaçları kapsamında belirlenen proje önerilerinin uygulama adımlarının planlanması, yerel ekonomide ortak aklın geliştirilmesi ve kenti ilgilendiren konularda fikir birliği sağlanması ile sinerji yaratılması noktasında önemli katkılar koyacağına inanıyoruz.”

Türkiye’ye örnek olacak proje

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı: “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bizim bir beklentimiz de bu süreçte oluşturulacak diyalog mekanizmasını kalıcı hale getirmek ve sorunların çözümü için ihtiyaç duyulacak mali kaynakların finanse edilmesi noktasında paydaşlarımızın gerekli destek mekanizmalarını oluşturabilmesidir. Bu projenin Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum. Adana tabiriyle; etin kemiğe bürünmesini heyecanla ve büyük bir istekle, arzuyla bekliyoruz. Çünkü bu model başarılı olmalı. Bu model başarılı olduğunda bütün Türkiye’ye örnek olacak, bütün Türkiye’ye faydalı olacak.”