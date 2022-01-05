Adana’da, "Kurtuluşun 100’üncü" yılında 3 bin 623 metrelik Türk Bayrağı açıldı

ADANA - Kurtuluşun 100’üncü yıldönümü nedeniyle 100 etkinliğin düzenlendiği kentte, günler öncesinden hazırlanan ve 4 kilometreye yakın uzunluğuyla rekorlar kitabına girmeye aday olan bayrak, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaş tarafından taşındı. Bir ucu İstasyon Meydanı’nda, diğer ucu Taşköprü’de olan bayrak, Adanalılar tarafından hayranlıkla izlendi.

Bu yıl 3 Aralık 2021’de başlayan kutlamalar, 5 Ocak sabah saatlerinde 100 yıl önce olduğu gibi Büyüksaat ile Ulucami minaresi arasına bayrak asılması ile devam etti. Bayrağı 100 Adanalı kadın Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi Dikiş Atölyesi’nde hazırladı. Bayrak törenine Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çok sayıda vatandaş katıldı. Büyüksaat’teki törenin ardından Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni yapıldı ve kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. Burada şiirler okundu, halk oyunları ve mehter gösterisi yapıldı. Bayrak şiirinin yazarı Arif Nihat Asya da ölüm yıldönümü olan 5 Ocak’ta anıldı..Kurtuluşun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon, fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Uğur Mumcu Meydanı’nda verildi.

Kutlamalarda Jandarma Özel Kuvvetleri de karada ve havada çeşitli gösteriler yaptı. Akşam saatlerinde ise tarihi Taşköprü’deki lazer gösterisi ilgiyle izlendi.