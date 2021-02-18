Adana’da sanayiye tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek

Eray ŞEN

ADANA - Proje ekibinde yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saliha Kırıcı, ilk etapta ekonomik özelliği nedeniyle sanayinin ihtiyacı olan bitkilerin yetiştirileceğini söyledi. Kırıcı, dünyada 204 milyar dolar pazarı olan tıbbi ve aromatik bitkilerde ülke olarak 1.2 milyar dolar olan payında artabileceğini vurguladı.

Tarla tarımı yapılmayan ürünler yetiştirilecek



Adana Valisi Süleyman Elban’ın ilin zengin biyolojik çeşitliliğinin değerlendirilmesi yönünde çalışma başlattığını belirten Kırıcı, “Çeşitli kurumlardan arkadaşlar bir araya getirildi. Öncelikle Adana’nın ihtiyacı olan ya da kullanılan hangi bitkilerin üretilebileceği belirlendi. Normal tarla tarımının yapılmadığı, eğimli ve ormanlık alanlarda yetişen bitkiler ile halkın gelir seviyesinin artırılması amaçlandı” dedi. Ada çayı, kekik, nane, biberiye, lavanta, melisa, ölmez otu üzerinde çalışılmasına karar verildiğini açıklayan Prof. Dr. Kırıcı, bu bitkilerin üretimine, Adana’daki firmaların ihtiyacını karşılayacak şekilde başlanacağını, daha sonra diğer bitkilere yönleneceklerini belirtti.

“Projede fide dağıtım aşamasına gelindi”



Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında ekonomik öneme sahip olanları yetiştirirken bilimsel açıdan hangi kültürel uygulamaların yapılması gerektiğini araştırdıklarını ifade eden Kırıcı, “Tıbbi ve aromatik bitkilerde kalite çok önemli. Kodekslerdeki kalite kriterlerine uygun olması lazım. Mesela kekik yağı ürettiğiniz zaman içerisindeki kokuyu veren uçucu yağ oranının yüzde 2’den aşağı olmaması gerekir” bilgisini verdi.

Projenin sonbaharda başladığını, bitkilerin fide dağıtım aşamasına gelindiğini aktaran Prof. Dr. Kırıcı, çalışmaların, dünya genelindeki 204 milyar dolarlık tıbbi ve aromatik bitkiler pazarında Türkiye’nin 1.2 milyar dolar olan payının artırılmasına da katkıda bulunacağına dikkat çekti. Kırıcı, “Kekik ve defnede dünyada en iyi durumda olan ülkeyiz. Kekiğin yüzde 70’ini, defnenin yüzde 90’ını, haşhaş tohumunun yüzde 32’sini karşılıyoruz” dedi.

Üniversitenin botanik bahçesindeki ürünler de değerlendirilecek



Tıbbi bitkilerde ülke ihtiyacının dikkate kalınarak hem iç pazar hem dış pazara yönelik ürünleri yetiştirmemiz gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırıcı, şöyle devam etti: “Adana’da bitki olarak zengin bir floraya sahibiz. Gelişmiş bir aktarlık geleneği ve bu ürünleri işleyen fabrikalar var. İhtiyaç duydukları bitkilerin bir kısmını Adana’dan, bir kısmını başka illerden, hatta yurt dışından karşılayanlar var. Bizim yaptığımız iş öncelikle Adana’dan sağlanmasının yolunu açmak. Bu firmaların ihtiyaç duydukları bitkileri biz burada yetiştirip vermeyi amaçlıyoruz.”

Prof. Dr. Kırıcı, ÇÜ bünyesindeki 200 dönümlük botanik bahçesinde yer alan 8.5 dönümlük tıbbi ve aromatik bitkiler alanında 150’ye yakın tür bulunduğunu, projede bu olanağın da kullanılacağını sözlerine ekledi.