Adana’da yüzde 100 yerli tel çekme makinesi üretildi

ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) Proje Destek Ofisi’nin koordinesinde hayata geçirilen kümelenme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Elektromekanik kümelenmede yer alan firmaların işbirliği ile yüzde 100 yerli ‘tam otomatik tel çekme hattı’ makinesi üretildi. Kümelenme çalışmalarının öncüsü AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, AOSB elektromekanik kümelenmede yer alarak, birbirlerini tamamlayıcı ürünleriyle yüzde 100 yerli üretim yapan firmaları kutladı.

"Rekabet etme gücümüzü kümelenme ile yakaladık"

Kümelenmenin geldiği aşama hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Akpınar, “AOSB elektromekanik kümelenmemizin katma değeri yüksek firmalarımızdan olan Emre Makina, Digikon Otomasyon ve Aslanlar Makina firmalarının iş birliği protokolü neticesinde, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklardan yapılmış olan ‘tam otomatik tel çekme hattı’ makinası imal edildi. Bu bir başlangıç. İlerleyen dönemde tüm kümelenme faaliyetlerimizden böylesine güzel sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz” diye konuştu. Kümelenme çalışmalarının, birbirini tamamlayıcı ürünler üreten firmaların bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek ürünlerin üretimini amaçladığını vurgulayan Akpınar, şöyle devam etti: “Bir firmanın sadece kendi imkanlarıyla ve tek başına elde edemediği rekabet gücünü, kümelenmeler suretiyle elde edip, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak için çıktığımız bu yolda kümelenme çalışmalarına katılan tüm firmalarımızı ayrıca kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek ürünlerin imalatı ile bölge ve ülke ekonomimize katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Tasarım ve kontrol üstünlükleri ile katma değeri yüksek, dışa bağımlılığımızı azaltacak yerli ve milli kaynaklarla küresel arenada rekabetçiliğimizi artırma yönünde adım atıldığını söyleyen Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise, “Kazanılan bu ivmelenmeyle, elektromekanik kümelenmede oluşturulan bu iş birliği diğer firmaları da teşvik edecek ve yeni iş birlikleri oluşturulabilecek” dedi.