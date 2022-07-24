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Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Adana'nın Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.