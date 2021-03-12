Adanalı gıda firmaları, Dubai Gulfood fuarından mutlu döndü

Eray ŞEN

ADANA - Pandemi döneminde fiziki olarak ilk kez katıldıkları fuarı değerlendiren firma temsilcileri, katılımın geçen yıla göre düşük olmasına rağmen, iş bağlantısı anlamında verimli geçtiğini söyledi. Şalgam üreticisi Kilikya Yönetim Kurulu Başkanı Selahiddin Nas, ton balığı konservesi üreten Sasu Yönetim Kurulu üyesi Nil Ece Yamanyılmaz ile turşu ve konserve üreticisi Güneyliler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Güneyliler fuar izlenimlerini DÜNYA’ya anlattı.

Kilikya, Afrika pazarına yönelik adımlar attı



Kilikya Şalgam İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahiddin Nas, Dubai fuarının sadece Ortadoğu değil, Afrika ve Akdeniz bölgesi ile bazı Amerika ülkelerinin de ziyaret ettiği, ‘Almanya’daki Anuga Fuarı’ndan sonra dünyanın gıda alanında ikinci büyük fuar organizasyonu olduğunu söyledi. Pandemiden önce en son gittikleri fuarın Dubai olduğunu, bu yıl da ilk olarak aynı fuara katıldıklarını dile getiren Nas, “Geçen yılki COVID-19’un başladığı döneme denk gelmişti, bu yıl da bitiş dönemine denk geldi. Dubai aşılama işini bitirmiş, ülkede serbestlik yüzde 80 başlamış” bilgisini verdi. Dubai Fuarı’na yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak katıldıklarını vurgulayan Nas, “Bu yılki fuarın katılımcı sayısı geçen yıldan az olmasına rağmen bağlantı kurma noktasında daha verimli oldu. Bu yıl özellikle işini önemseyen, iş aşkı olan insanlar gitti fuara. Kurduğumuz bağlantılar ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı. Fuara Afrika ülkelerinden çok sayıda katılımcı geldiğine dikkat çeken Nas, “Şirket olarak Afrika bölgesinde, sıcak iklimden dolayı daha çok limonata, ice tea grubunu ön plana çıkarıyoruz. Bu fuar Afrika’da yeni pazarlar edinmemizi sağlayacak” dedi.

Sasu, pazar alanlarını genişletecek bağlantılar yaptı



Sasu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, organizasyonu ‘dolu dolu geçti’ sözleriyle değerlendirdi. Klasik ve soslu ton balığı çeşitlerinin yanı sıra, tavuk salam konservesi gibi farklı ürünleri de pazara sunduklarını kaydeden Yamanyılmaz, “Dubai’de Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Uzakdoğu ve Afrika ülkelerinden çok ciddi katılım vardı. Kapasite önceki yıla göre biraz daha düşüktü ama bizim hedef bölge olarak planladığımız yerlerden ciddi alıcılar geldi. Şu anda bu bağlantıları işe dönüştürmeye çalışıyoruz. Anlaşma noktasına geldiğimiz firmalar var” diye konuştu.



Halen ihracat bölgeleri arasında bulunan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya yönelik büyüme çalışmalarının devam ettiğini, hedef pazar olarak belirledikleri diğer Afrika ülkeleri Sengal, Etiyopya, Kenya, Gana, Tanzanya, Sudan ve Mali’nin de gündemlerinde olduğunu belirten Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Sahra altı dediğimiz bölgede çok bakir ve çok istediğimiz bir pazar var. Ürün grubumuz protein içerikli ve normal oda koşullarında saklanabilen ürünlerden oluştuğu için bölgenin iklimine uygun. Şu anda öncelikle tavuk salam konservesi üzerinde duruyoruz çünkü Afrika’da bu üründe önemli bir potansiyel var. Kuzey Afrika’ya daha cok ton balığı konservesi ihraç ediyoruz ancak Sahra altına muhtemelen salam ve yine ton balığı olacaktır.”

Güney Amerika’da Venezüella’ya, Ortadoğu ve Avrupa komşu ülkelerden Filistin, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Yunanistan’a yönelik çalıştıklarının, ürün gamındaki 14 çeşit ürünü toplam 20’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Yamanyılmaz, ihraç ürünlerini farklı coğrafyalardaki insanların beklentilerine göre belirlediklerini vurguladı. Yamanyılmaz, “Mesela tahıllı ton balığı grubumuzda Araplara özel firikli ton yaptık. Bu ürünümüzü Gulfood Dubai fuarında da beğeniye sunduk ve harika yorumlar aldık” diye konuştu.



Güneyliler, ihracat bağlantılarını artırdı



Güneyliler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Güneyli de fuarda 7-8 yeni bağlantı yaptıklarını söyledi. Dubai’nin Afrika pazarı için bir bağlantı noktası olduğunu, Güney Asya ve Ortadoğu’nun tamamının da fuarda yer aldığını aktaran Güneyli, “Biz yedi yıldır katılıyoruz. Ziyaretçi sayısı azdı ama nitelikliydi, gezmeye değil, iş yapmaya gelmiş kişilerdi. Verimli bir fuar yaşadık. Ukrayna, Filistin, Dubai merkezden iki şirket, Bahreyn ve Ürdün’den şirketler ile bağlantılar yaptık. Bu sene yeni ürün gamına da girdik onun da etkisi oldu. Çukurova’da ilk kez yapılan bir iş olan közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcan yapmaya başlıyoruz. Onların da bağlantılarını yaptık” bilgisini verdi.