Adanalı kadın girişimci Ayşecan Yürüten, prodüksiyon şirketi kurdu

ADANA - Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu olan, yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon alanında yapan Ayşecan Yürüten, Artvative Post Prodüksiyon şirketi ile medya sektörüne adım attı. Yürüten, yüksek teknik donanım ve işini seven bir ekiple çıktılarını, KOSGEB’den de destek aldıklarını söyledi. Sinema filmi, tanıtım filmleri, videolar, televizyon programları ile Youtube kanalı veya Instagram videoları çekenlere yönelik yapım hizmetleri verdiklerini ifade eden Yürüten, “Beş yıllık stratejik planımızı hazırladık. Kalite sistemlerini hayata geçirerek bir yola çıktık. İlerleyen aşamalardaki öncelikli hedeflerimiz arasında Mersin, Gaziantep, Mardin, Kayseri, Antalya illeri olacak” dedi.