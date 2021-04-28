Adanalı mobilyacı, iç piyasadaki daralmayı ihracatla aşacak

Eray ŞEN

ADANA - Bu yıl sünger, MDF gibi hammadde maliyetlerindeki artış ve ürün bulamama gibi sıkıntılar yaşayan mobilya sektörünü, iç piyasada tüketicinin gelirinin düşmesine bağlı talep düşüklüğü bekliyor. Sektör temsilcileri, iç pazardaki daralmayı son yıllarda artış eğilimine giren ihracat ile aşmayı planlıyor.

Üyelerinin tamamı üretici ve ihracatçı olan Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği (MOSİAD) Başkanı Rüştü Erikçi, sektörde yaşanan gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendirdi. Temel hammaddelerinden süngerin yılbaşından bu yana yüzde 30 zamlandığını belirten Erikçi, “Süngerde sadece 1 Mart ile 31 Mart arasında her biri yüzde 10 olan üç ayrı fiyat listesi geldi. Sünger üreticileri ithalata bağlı hammaddeyi bulmakta zorlandıklarını söylüyor” dedi. Sunta, MDF grubunda ise yılbaşından bu yana yüzde 15 civarında zam olduğunu aktaran Erikçi, “Fiyat artışı, sünger kadar değil ama orada da ürün bulunmuyor. Üreticiler ağırlıklı olarak ihracata mal verdiği için iç piyasadaki mobilyacılar sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

Kumaşa dolar bazında yüzde 10 zam geldi



Bir başka sıkıntının da kumaş fiyatlarında ortaya çıktığını aktaran Rüştü Erikçi, “Sektör kumaş ihtiyacını hem yerli hem ithal ürünlerle karşılıyor. Kumaşta bu sene ilk kez dolardaki kur farkının üzerine bir de dolar bazında yüzde 10 artış oldu. Böyle bir durumu daha önce hiç yaşamamıştık. İthal kumaşçılar navlun nedeniyle, yerli kumaş üreticileri iplik fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığını söylüyor. Yani kumaşta durumumuz kur farkı, artı yüzde 10 zam oldu” ifadesini kullandı. Son üç ayda girdi maliyetlerinde yaşanan artışın mobilya fiyatlarına zorunlu olarak yansıdığını vurgulayan Erikçi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tüketici artık zorlanmaya başladı. Geçen yıl devletin verdiği kredilerin de etkisiyle gerçekleşen hızlı satışların bu yıl olacağını sanmıyorum. Hem hammadde sıkıntısı hem de üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle iç pazarda bir küçülme olabilir. Bunun yanında mobilya sektörü ihracatta belirli bir ivme kazandı. Hammadde tedarikinde sıkıntıdan dolayı üretimde bir aksama olmazsa, iç pazardaki daralmayı ihracat kapatır ve sektör üretimini artırır, büyüme sağlanır.”

Mobilya, tüm sektörleri etkiliyor



Mobilyada kumaş, metal, cam, ayna, menteşe, ray gibi malzemeler de kullandığı için başka sektörlerle iç içe onlarla sinerji yaratarak çalışan bir sektör olduğunu dile getiren Rüştü Erikçi, ayrıca emek-yoğun bir sektör olarak istihdama büyük katkı sağladığını vurguladı. Erikçi, “Bizim üretim ve ihracatımız genel olarak ekonomiye de olumlu yansıyor. Bunun dikkate alınarak, sorunların bir an önce giderilmesi ve desteklenmesi gerekiyor” dedi.