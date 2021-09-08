Adanalı sanayici, ‘Teşvik Sihirbazı’ ile 185 destek programına erişiyor

ADANA - Adanalı sanayiciler, Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) internet ortamında kullanıma açtığı Teşvik Sihirbazı Portalı’nda 20 devlet kurumunun 18 konu başlığında ve 185 alt destek programında sağladığı desteklere anında erişebiliyor. ADASO ayrıca yeni kurduğu Devlet Destekleri Masası ile teşvik, kredi, hibe ve doğrudan destek uygulamaları hakkında sanayicileri ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor.

Devlet Destekleri Masası’nda görevli ADASO çalışanları, ilk etapta 75 firmayı ziyaret edip, toplam tutarı 600 milyon TL’yi ve 48 milyon 750 bin doları bulan 375 farklı devlet desteği hakkında interaktif bilgilendirmede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, şunları söyledi: “Devlet desteklerine ve güncel bilgilere hızlı ve kolay biçimde ulaşılmasına imkân veren bu portal aracılığıyla devlet kurumları tarafından çeşitli alanlarda sanayi ve hizmet sektörüne yönelik devlet yardımları ve yatırım teşvikleriyle ilgili bilgilere tek bir noktadan erişim sağlanabiliyor. AB’nin hibeleri de 6 ayrı konu başlığında ve 35 adet alt destek programı olarak bilgi notları ve sunumlar eşliğinde yüklendi ve bu sekmeler de günlük olarak güncelleniyor.”

Teşvik Sihirbazı’nda neler var?

Teşvik Sihirbazı Portalı’nda bakanlıkların yanı sıra Eximbank, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kalkınma Ajansları, İller Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Grameen Mikrofinans Kurumu’nca sağlanan destek, teşvik ve hibelerle ilgili sorgulama yapılabiliyor. Avrupa Dayanışma Programı, Erasmus, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Ufuk 2020, Ufuk Avrupa programlarına ilişkin dökümanlar da portalda yer alıyor.