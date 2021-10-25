Adana’nın lezzetleri Antalya’da tanıtıldı

ADANA - Türkiye’nin dört bir yanından, yöresel lezzetlerin ve ürünlerin bir araya geldiği fuarda, Adana’yı ATO temsil ederek, kurulan stantta konuklarını ağırladı. Stantta Coğrafi İşaretli ürünlerin yanı sıra, yöresel lezzetler de sunuldu.

Fuarın açılışını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO’nun standını da ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, Hisarcıklıoğlu’na Adana’nın zengin kültürel mirası hakkında bilgi verdi. Adana’nın 10’u ATO tarafından tescili alınan 13 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu, kentin gastronomik ve kültürel bir hazineye sahip olduğunu ifade eden Yücel Bayram, “Yıllar öncesinde başlattığımız tescil çalışmaları meyvelerini verdi. Kentimize özgü 10 lezzetin coğrafi işaret tescilini aldık. Adana Kebabı ile çıktığımız yolda Adana Şalamı, Adana Şırdanı, Adana Analı Kızlı, Adana Halka Tatlı, Adana İçli Köfte, Adana Aşlama, Adana Bici Bici, Adana Taş Kadayıfı ve Adana Karakuş Tatlısı’nın coğrafi işaretleri belgelendi” dedi.