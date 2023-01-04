Adana’nın verimli tarım arazileri betonlaşıyor

Akdeniz’in mavi suları ile Toros Dağları etekleri arasında kalan binlerce dönüm arazide yer alan Adana’nın bereketli toprakları, yılın 12 ayı yörenin ve ülkenin tarımsal üretiminin önemli bölümünü karşılıyor. Bu üretimle ülke ihracatına da ciddi katkı sağlayan kentin verimli tarım arazilerinin üzerinde yükselen beton bloklar ise tarımsal faaliyetleri riske atıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’nın tarımsal üretimindeki rolünün tohum, gübre ve akaryakıt gibi girdi fiyatlarının sürekli artmasına rağmen toprağı binbir güçlükle eken çiftçiler sayesinde devam ettiğini söyledi. Tarımsal faaliyet yapan büyük ölçekli üreticilerin sağlanan imkânlarla alınan teknolojik ekipmanlar ve uygulanan modern tekniklerle, dar arazilere sahip küçük ölçekli üreticilerin de daha kısıtlı imkânlarla üretmeyi sürdürdüğünü ifade eden Mehmet Akın Doğan, “Girdi maliyetleri karşısında üretimdeki süreklilik sekteye uğrarken, verimli arazilerin yok olması da karşımıza çıkan önemli sorunlardan birini teşkil ediyor” dedi.

“Arazilerin amaç dışı kullanımı önlenmeli”

Sebzeden meyveye, pamuktan hububatta, yer fıstığından zeytine kadar ülke üretiminin önemli miktarını karşılayan Adana’daki üretim ve ürün deseni zenginliğinin, verimli tarım topraklarının daralmasıyla tehlikeye gireceğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, karpuz, şeftali, kayısı, üzüm, limon, buğday ve pamuk gibi ürünlerin ilk hasadının da bu yörede yapıldığını belirtti. Yılda neredeyse 3 ürün veren bu yörenin, meyvenin hemen hemen her çeşidine, bunların yanı sıra patlıcan, salatalık, biber, domates, marul, kabak, barbunya, acebek ve taze fasulye gibi çok çeşitli ürün desenine sahip olduğundan söz etti. Yapılan düzensiz imar izinleri yüzünden ise yılın 365 günü tarım yapılabilen Adana’da bu zengin ürün deseni ve rekoltesinin azaldığına dikkat çeken Doğan, “Türkiye’nin en bereketli topraklarına sahip Adana ve Çukurova genelindeki tarım arazilerinin yanlış ve düzensiz imar yüzünden betonlaşmaya kurban edilmemesi, amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Tarım arazilerini korumak için katı tedbirler alınmalı”

Mehmet Akın Doğan, toplam 1 milyon 403 bin hektar yüz ölçümüne sahip Adana’nın yüzde 38’nin tarım alanı, yüzde 41’nin orman, yüzde 4’ünün çayır mera alanı, yüzde 17›sinin yerleşim bölgesi, su yüzeyi ve sanayi alanı olduğunu aktardı. Adana’da 482 bin hektarlık tarım topraklarının yüzde 79›unda tarla tarımı, yüzde 14›ünde meyvecilik, yüzde 7›sinde ise sebzecilik yapıldığını anlatan Doğan, tarım alanlarının yüzde 74'üne denk gelen yaklaşık 400 bin hektarlık bir alanın sulanabilir durumda olduğunu belirtti. Gelecekte Türkiye’nin kendi nüfusunu besleyebilen bir ülke olabilmesi için tarım arazilerinin korunmasına yönelik katı tedbirlerinin acilen alınması gerektiğini vurguladı. Doğan, 22 bin kayıtlı üyesi ile Türkiye’nin en büyük tarımsal örgütlerinden birisi olan Yüreğir Ziraat Odası’nın tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını önlemeye yönelik önemli çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi