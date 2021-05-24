Adapazarı'nda ofis ve işyerleri ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesinde yapılacak Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan “16 adet bağımsız bölümün” ilanda belirtilen ofis ve iş yerlerinin satış ihalesi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 01/06/2021 saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.



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