Adıyaman İl Özel İdaresi karayolu işlerini ihale edecek
Adıyaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, muhtelif köy içi yollarına kilit parke taşı döşemesi yapım işini ihale edecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adıyaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Gölbaşı muhtelif köy içi yollarına kilitli parke taşı döşemesi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.