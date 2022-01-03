Adıyaman Üniversitesi’ne teknokent kuruluyor

Talip ÖZTÜRK



ADIYAMAN - Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) bünyesinde teknokent kurulacak. Alınan karar gereği, Adıyaman'ın Merkez Altınşehir Mahallesi’nde sınır ve koordinatları belirlenen alan Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent alanı olarak belirlendi.

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman’a ve Adıyaman Üniversitesi’ne kalıcı bir eser daha kazandıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Turgut, “Adıyaman Üniversitesi’nde kurmayı planladığımız teknokent için bugüne kadar önemli girişimlerde bulunmuştuk. Üniversitelerin teknolojinin merkezi olmak zorunda olduğunu her fırsatta dile getirmiştik. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji çağına bizlerin de ayak uydurması ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük önem taşıyor” diye konuştu. Turgut, şöyle devam etti: “Adıyaman Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir teknokent kurarak bu alanda önemli bir misyon yüklenmek istiyorduk. Aldığımız haber bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu konuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”