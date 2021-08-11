Adıyaman ve Kilis’e, 4500 gencin çalışacağı 30 fabrika kurulacak

Talip ÖZTÜRK



ADIYAMAN - Adıyaman ve Kilis’te işsiz gençlerin sayısını azaltmak için yeni bir proje hayata geçiriliyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), iki kentte de 53,5 milyon TL’lik yatırımla 30 fabrika kuracak. Bu fabrikalar, şartları yerine getiren yatırımcılara cüzi bir kira karşılığında tahsis edilecek. İnşaat, sabit yatırım, arsa maliyetlerinden kurtarılan yatırımcı, sadece makine teçhizatını alarak, çalıştıracağı personelleri bulmasıyla tesisini işletecek. Yatırımcılar, aynı zamanda 6. Bölge teşviklerinden de faydalanabilecek. İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, proje ile genç işsizliği azaltmayı amaçladıklarını belirterek, 75 bin metrekarelik alanda tekstil ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösterecek fabrika inşaatlarının bir ay kadar sonra başlayacağını söyledi. Akyılmaz, “Bir yılın sonunda tüm fabrikaların üretime başlamasını planlıyoruz. 2022 yılı Temmuz ayında fabrikalar faaliyete geçmiş olacak” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genç işsizlik oranının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu ifade eden Burhan Akyılmaz, bu farkı azaltmak için İKA olarak özellikle emek yoğun sektörlerde genç istihdamını artırmayı hedefl ediklerini anlattı. Bunun için de istihdam oranlarının fazla olduğu ayakkabı ve tekstil sektörlerini seçtiklerini aktaran Akyılmaz, “Bu kapsamda hem Adıyaman OSB’de ve ilçelerde hem de Kilis OSB’nin sınırları içinde yaklaşık 53,5 milyon liralık bir yatırım yaparak 30 tane fabrika kurmak istiyoruz. Bu fabrikaların da toplam kapalı alanı yaklaşık 75 bin metrekareyi buluyor. Bu alanlarda 4 bin 500 yeni istihdam yaratmayı hedefl iyoruz. İnşa edeceğimiz fabrikalarda ayakkabı ve tekstil alanında üretim yapmak isteyen firmalara cüzi bir kira karşılığında istihdam şartıyla tahsis edeceğiz” diye konuştu.

“Yatırımcı, arsa ve inşaat maliyetinden kurtuluyor”

Bu projeyle yatırımcıyı inşaat, sabit yatırım, arazi, arsa maliyetlerinden kurtardıklarını söyleyen Akyılmaz, yatırımcının sadece makine teçhizatını alarak, çalıştıracağı personelleri bulmasıyla tesisini işleteceğini kaydetti. Günümüz yatırım ekosistemi içerisinde bunun yatırımcı için çok önemli bir fırsat olduğunu bildiren Akyılmaz, şunları kaydetti: “Yatırımın en büyük maliyeti inşaat. Günümüz şartlarında bin metrekarelik fabrikanın maliyeti en az bir milyon lira. Dolayısıyla bu maliyet ortadan kalkmış oluyor. Yatırımcı oraya vereceği parayı makine teçhizatına verebilir, kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında hizmet alımı yapabilir. Pazarlarını büyütebilir, kapasiteyi artırabilir. Dolayısıyla önemli bir girdiden kurtulmuş oluyor.”

İstihdam şartını yerine getiren yatırım yapacak

Yatırım için başvuruların devam ettiğini aktaran Dr. Burhan Akyılmaz, şartlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Ayakkabı sektöründe bin metrekarelik alanda en az 75 kişinin istihdamını öngörüyoruz. Tekstilde ise bin metrekarede 100 kişi. 5 bin metrekare fabrika verdiklerimize 500 kişilik istihdam şartımız olacak. Bunu sağlarsa fabrikayı kullanmaya devam edecek. Yatırımcı aynı zamanda 6. Bölge teşviklerinden faydalanabiliyor. Bu da ayrı bir avantaj. Burada da çok ciddi muafiyetler ve indirimler var. Firmalardan bilgi formu istiyoruz. O formda da şu ana kadar Türkiye’de ne kadarlık yatırım, üretim-ihracat yaptığına, istihdam yarattığına bakıyoruz. Bunlar da değerlendirme aşamasında kurumsallığını ölçmemize yardımcı oluyor. Bir de yatırımcı Gaziantep’teki fabrikasını taşıyıp Kilis ya da Adıyaman’a getirmeyecek. Yeni fabrika ve yeni istihdam olacak. Ek fabrika olabilir ama taşıma olmayacak. Başvurular İKA’nın web sitesinden yapılıyor.”