Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.R.A. ile E.A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan M.R.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası, E.A'ya ise 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezası verdi.