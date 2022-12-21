  1. Dünya Gazetesi
  2. Şehirler
  3. Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanıklara hapis

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar M.R.A. ile E.A. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan M.R.A'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası, E.A'ya ise 4 yıl 2 ay hapis ile 8 bin 320 lira para cezası verdi.