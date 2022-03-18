Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere; Büro Personeli, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Laborant, Mühendis, Biyolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İnfaz ve Koruma Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire ile Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonları için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 28 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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