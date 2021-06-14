ADMİB’e üye 17 firma İSO 500’de yer aldı

MERSİN - İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda; Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB)’den 17 firma yer aldı. Firmaların tamamına yakını 2019 yılına göre performanslarını artırarak üst sıralara yükselirken, 1 firma ilk kez sıralamaya dahil oldu. Bölgede yaptığı yatırımlarla öne çıkan Tosyalı Grubu’nun 4 firmayla listede yer alması dikkat çekerken toplamda 6 firma ise yine ilk 100 içinde yerini korudu.

ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, dünya genelinde yaşanan pandemi kaynaklı sorunlara rağmen ADMİB üyesi 17 firmanın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerlerini sağlamlaştırdığını bildirdi. ADMİB üyelerinin tarım ve turizmle anılan Akdeniz Bölgesi’nin sanayide de ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Tosyalı, “Üyelerimiz büyük bir başarıya imza attı. TİM verilerine göre; Türkiye çelik sektörü mayıs ayında 1 milyar 745 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza atarken, yılın ilk beş ayında ise 7,2 milyar dolara ulaştı. 500 büyük listesinde yer alan tüm firmalarımız, bölgemize yaptıkları yatırımlar, üretime, istihdama katkıları ve ihracattaki performansları ile sektörün bu başarısında büyük pay sahibi oldular” dedi.

Bölgenin listeye en üst sıralardan giren şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik AŞ, 2019 yılında 8’inci sırada yer alırken, 2020’de iki sıra gerileyerek 10’uncu sıraya yerleşti. Tosyalı Grubu şirketlerinden Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., 2019 yılında 24. sırada bulunduğu İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 8 basamak yükselerek 2020 yılında 16. sıraya çıktı. Yine 2019 yılında 47’nci olan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. de 4 basamak yükselerek 43. oldu. MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. 62. sıradan 3 basamak yükselerek 59. sıraya, Tosyalı Toyo Çelik A.Ş., 9 basamak çıkarak 73. sıradan 64. sıraya, Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. ise 4 basamak yükselerek 81. sıradan 77. sıraya çıktı.

Listede 7 basamak yükselen HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 108. sıradan, 101. sıraya, 12 basamak yükselen Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş., 123. sıradan 111. sıraya, 33 basamak yükselen Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., 157. sıradan 124. sıraya çıktı. 2019 yılında 176’ncı sırada bulunan Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. ise 38 sıra yükselerek 2020 yılında 138. oldu.

Tufan Endüstri ilk kez listeye girdi

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 157. sıradan 124. sıraya yükselirken, 161. olan Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti., 143. sıraya yükseldi. 2019 yılında 317. sırada bulunan Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 2020’de 321. olurken, 121 sıra birden yükselen Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 491’incilikten 370’inciliğe, 426. sıradaki Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. ise 387’nciliğe ulaştı. 2019 yılında 400. sıradaki ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. 491. sırada yer bulurken, Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. ilk kez dahil olduğu listeye 471. sıradan girdi.

Tosyalı, 4 firmayla listede yer aldı

Tosyalı, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Tosyalı Toyo Çelik A.Ş., Tosyalı Filmaşin ve İnş. Demir Üretim San. A.Ş. ve Tosyalı Demir Çelik San. A.Ş., gösterdikleri başarılı performans ile Türkiye’nin en 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı.