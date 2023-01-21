Adülkadir Uraloğlu, Karabük'teki devam eden yatırımları inceledi

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karayolları Genel Müdürlüğünce Karabük'te yapımı devam projeleri yerinde incelemek üzere kente gelen Uraloğlu ile proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Öğlebeli Mahallesi'ndeki şantiye binasında projeler hakkında bilgi alan protokol üyeleri daha sonra Kardemir Kavşağı Projesi, köprü çalışmaları ve Balıklarkayası Projesi alanında incelemede bulunarak bilgi aldı.

Karayolları 153. Şube Şefliğini de ziyaret eden heyet, Şube Şefi Erhan Kırçıloğlu'na yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.