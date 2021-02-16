Aforia Thermal, ikinci etap tesislerini hizmete açıyor

AFYON - 2018 yılında faaliyete başlayan tesislerde, 3 yılda 45 ülkeden yabancı turisti ağırladıklarını, termal ve sağlık turizminde apart sisteminin giderek yaygınlaştığını kaydeden Aforia Thermal Residences İşletme Müdürü Filiz Pakyürek, tesislerindeki ikinci etap apart daireleri de bu yıl hizmete açmayı planladıklarını söyledi. 3+1 dairelerden oluşacak üçüncü etap ile klinik SPA ve sosyal tesislerin açılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Pakyürek, tesisin toplam 28 bin metrekare alanda hizmetlerini sürdüreceğini ifade etti. Aforia’da, hisseli daire satışı yaparak ömür boyu termal tatil ve sağlıklı bir yaşam fırsatı sunduklarını ifade eden Pakyürek, şunları söyledi: “Son yıllarda sağlık bilincinin arttığını ve sağlığa yönelik yatırımın daha genç yaşlarda yapılmaya başladığını görüyoruz. Aileler hem kendileri hem de çocukları ve yakınları için uzun vadeli tatil ve dinlenme fırsatı olarak termal tesislerde bir ev satın almak istiyor. Son derece uygun fiyatlarla, kiralama ve devretme fırsatı olan hisseli ve tapulu evlere de olan rağbet giderek artıyor.”



2019 yılında henüz yeni açılan bir işletme olmalarına rağmen başta İngiltere, Romanya, Rusya, Almanya, Çin, Arap Ülkeleri ve Ukrayna gibi ülkelerden çok sayıda yabancıya konaklama hizmeti verdiklerini kaydeden Pakyürek, ancak pandemi dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle daha çok yurt içinden müşteri ağırladıklarını belirtti. Pakyürek, Aforia’nın salgın sürecinde kapanmadığını, belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini dile getirerek önümüzdeki dönem için yüzde 70-80 oranında rezervasyon aldıklarını söyledi.