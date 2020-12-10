“Afrin zeytinyağı için serbest bölge kurulsun”

ERAY ŞEN-HATAY

Zeytin Dalı Harekatı’nın yapıldığı Suriye’nin Afrin bölgesindeki zeytinyağının sadece ihracat kaydı ile Türkiye’ye getirilmesi yönünde Cumhurbaşkanlığı açıklaması bulunmasına rağmen, ürünün iç piyasaya verilmesi yerli üreticiyi mağdur ediyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, konuyla ilgili çözüm önerilerini içeren bir yazıyı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yönetimine ilettiklerini söyledi. Çözüm önerileri arasında Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nın ‘kalıcı veya geçici serbest bölge’ ilan edilmesi de var.

Hatay’ın Türkiye’de en çok zeytin ve zeytinyağı üreten bölgelerden olduğunu, sektörde dünya standartlarını yakalamak, ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırabilmek için ilde birçok yatırım yapıldığını belirten Hikmet Çinçin, şunları söyledi: “Bölgemizde tüm bu yatırımlar yapılırken, Afrin bölgesinden ihracat kaydıyla gelen zeytinyağının iç piyasaya satılması hem fiyatların düşmesine hem de rekabetin ortadan kalkmasına yol açtı."

Her platformda konuyu gündeme getirmelerine rağmen henüz bir çözüm üretilmediğini, bu durumun üretim yapan ve istihdam yaratan çiftçi, tüccar ve üyelerinin büyük sıkıntı yaşamasına yol açtığını vurgulayan Çinçin, şöyle devam etti: “Son olarak odamızın Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi’nin aldığı karara istinaden hem taleplerimizi hem de çözüm önerilerimizi içeren yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazarak konunun acil çözümünü talep ettik.” Cumhurbaşkanının 100 Günlük Eylem Planı’nda var ATSO’nun iki Bakanlık ve TOBB’a gönderdiği yazıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ndaki, Zeytin Dalı bölgesinde bulunan zeytin ve zeytinyağının ticarete konu edilmesi ve bölgeden ithalat izninin sadece Tarım Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Müdürlüğü’ne verilmesi yönündeki kararı hatırlatılarak şöyle denildi: “Tarım Kredi Kooperatifl eri ithal ettiği zeytinyağlarını 3+3 ay şeklinde bir önceki dönem ihracat beyannamelerini dikkate almak suretiyle talep eden firmalara satmaktadır. Bu durum üreticilerimizi olumsuz etkilediği gibi zeytinyağı fiyat dengesini bozarak üreticilerimizin zarar etmesine sebep olmaktadır. Afrin’den ihracat yetkisinin sadece Tarım Kredi Kooperatifine verilmesi haksız rekabete yol açtığı gibi bu kuruma duyulan güveni de azaltmaktadır.”

"Zeytinyağı, serbest bölgede işlenip doğrudan ihraç edilsin"

ATSO, sorunun çözümü için şu önerilerde bulundu:

- Afrin’den ticarete konu olacak zeytinyağlarının ithalat yetkisi, ihracat yapmak isteyen firmalara, yerel kooperatifl ere de verilmeli.

- Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ‘kalıcı veya geçici serbest bölge’ ilan edilerek, zeytinyağının iç piyasaya girmeden, doğrudan ihracat yapılması sağlanmalı.

- Tüm gıda ürünlerinin ithalatında uygulanan akredite olmuş laboratuvar analizi Afrin zeytinyağının ülkeye girişinde de uygulanmalı.