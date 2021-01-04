Afyon, 2021 için odağına mermeri aldı

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN-AFYONKARAHİSAR

Pandeminin olumsuz etkilerinin sanayici ve esnaf tarafından derinden hissedildiğini ancak özellikle hizmet sektöründeki etkilerinin daha ağır olduğunu ifade eden Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, özellikle mart-haziran arasında üretimde ciddi kayıplar yaşandığını, sanayi işletmelerinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak üretim ve istihdam dengesini korumaya çalıştıklarını kaydetti. Afyon sanayicilerinin zorlu sürece rağmen istihdamda küçülmemeye özen gösterdiklerinin altını çizen Serteser, 2020 ve 2021 ile ilgili DÜNYA’ya değerlendirme yaptı.

Kısa çalışma ödeneğinin çok yerinde bir destek olmasına rağmen sanayicilere yönelik desteklerin sınırlı kaldığını kaydeden Serteser, 2020’de üretici şirketlerin ihracat kotalarına takıldıklarını dile getirdi. Serteser, konu ile ilgili, “Şirketlere 2019 yılı ciroları kadar ihracat kotası açılması, kira desteğinin sanayicileri de kapsaması, mermer ocakları için ucuz mazot desteği verilmesi, ocak harçlarının 2021 yılından başlayarak alınmaması ve tüm sektörler için kredi limitlerinin yükseltilmesini bekliyoruz. Bu sayede mermer başta olmak üzere lider sektörlerimizin daha hızlı toparlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Sağlık Endüstri Bölgesi çalışmaları hızlanıyor

Türkiye’nin mermer ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştiren Afyon’da salgına rağmen mermer işletmelerinin üretime, istihdama ve ihracata devam ettiğine vurgu yapan Hüsnü Serteser, Türkiye’nin 2020’nin 11 ayında yaptığı 1 milyar 574 milyon dolar doğaltaş ihracatının, 182 milyon 758 bin dolarının Afyonkarahisar’dan gerçekleştiğini söyledi. Yumurtacılığın merkezi, yumurta sektörünün borsası konumundaki Afyonkarahisar’ın günde 18 milyon adet yumurta üretilebilme kapasitesine de dikkat çeken Serteser, “2019’da yumurta ihracatımız, Irak’ın 2019’un Nisan ayından itibaren yumurta ithalatına yasak getirmesi sebebiyle yarı yarıya düşmesine rağmen yumurta ihracatında İstanbul’un ardından Türkiye ikincisiyiz” dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2019 yılında 23 farklı sektörden, 146 ülke ve 8 serbest bölgeye, yapılan ihracatın, Kasım 2020 itibari ile 24 farklı sektörden, 152 ülke ve 7 serbest bölgeye yükseldiğini kaydeden Hüsnü Serteser, bu yıl Afyonlu sanayicilerinin kayıplarını telafi edecekleri bir yıl olması için yapacakları çalışmaları şöyle anlattı: “2021’de de ‘Projeci Oda’ iddiamızı sürdüreceğiz. Sağlıkla bağlantılı sektörlerin ön plana çıkacağı öngörüsüyle, Afyonkarahisar’da 750 bin metrekare üzerinde kurulması planlanan Sağlık Endüstri Bölgesi çalışmalarına hız vereceğiz. 128 bin 500 Euro’luk bütçeye sahip mermer sektöründe iş güvenliğine ilişkin AB projemiz onaylandı. Biz, 2021 yılında bu projemiz ile ilimizin ihracat ve istihdamda lokomotif sektörü olan mermercilikte, iş güvenliğini de gündemde tutacağız. Bu zor dönemde doğaltaş üreticilerimiz için online-uluslararası doğaltaş fuarı hazırlıklarına başladık. Ayrıca odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz’de, ihracatçılara 7/24 destek veriyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile TOBB’un düzenlediği eğitimleri de üyelerimize açtık. Bununla birlikte yumurta sektöründeki ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılması amacıyla Afrika kıtasındaki Büyükelçiliklerimiz ile temas hâlindeyiz. ATSO KOBİ Akademisi eğitimlerimiz devam ediyor. Dijital dönüşümü, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri için TOBB ile iş birliği içindeyiz. Pandemiye rağmen, Afyon enerjisi ve kaynakları ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.”

Hüsnü Serteser, bu yıl ATSO üyesi Avşar Emaye’nin “2019 Yılı Döküm ve Emaye Mutfak Eşyaları” kategorisinde ihracatta Türkiye 1’incisi olduğunu, Kozanlar Jeotermal’in ise TOBB Türkiye 100’üne girdiğini belirtti. Serteser, bu başarılarından dolayı üyeleriyle gurur duyduğunu vurguladı.

“Gastronomi turizmi için hazırlanıyoruz”

Coğrafi işaretli Afyon sucuğu, pastırması, mermeri ve kaymağına ek olarak kaymak ve mermerin menşe adı, sucuk ve pastırmanın ise mahreç işareti aldığını, manda yoğurdu ve keçe için de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Hüsnü Serteser, sözlerini şöyle sürdürdü: “ATSO olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi markalaştırarak dünyaya taşıyoruz. Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren, Türkiye’deki 3, dünyadaki 36 şehirden biri olan Afyonkarahisar’da gastronomi turizminin gelişmesi için ilimiz kurumları ile iş birliği içindeyiz.”