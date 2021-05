Afyon, albikere.com ile e-ticarete başlıyor

Takip Et

AFYON - Afyonkarahisar Eğitim Vakfı (AEV) tarafından kadın üreticiler başta olmak üzere tüm üreticileri destekleyerek ekonomiye katmak ve üniversiteli gençlere burs desteği sağlamak amacıyla kurulan albikere.com online alışveriş sitesinin tanıtım toplantısı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, iş insanları, STK’ların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, şunları söyledi: “Pandemiye rağmen ülke genelinde ve Afyonkarahisar’da e-ticaretin bir yükseldiği bir dönemdeyiz. Ürünlerimizin Türkiye’de herkes tarafından bilinmesini, aranmasını sağlayacak, tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı bir marka olacak e-ticaret sistemi kurmak istiyoruz. Bu projeye ile hem iş insanları hem üretenler kazanacak hem de öğrencilerimize burs imkânı sağlayacağız. albikere.com adlı internet sitemiz ile tüm şehir e-ticarete giriyoruz.”

“Herkes sitede mağaza açsın”

Tüm firma ve markaları e-ticaret sitesinde mağaza açmaya davet eden Vali Çiçek, “albikere.com Afyonkarahisar’ın dünyaya açılan e-ticaret markası olacak. Afyon’dan bir dünya markası doğuyor. Ürettiğimiz her ürün ve Türkiye’nin her markası bu sitede satılacak. Her yapılan alışveriş ise bir öğrencimize burs katkısı olacak” dedi. Tüm ilçelerde açılan kadın kültür evleri ile kooperatifl erinde üretilen ürünler de sitede satışa sunulacak. Bu kapsamda 238 mağazada, 682 ürünün satışı için çalışmalar sürdürülüyor.