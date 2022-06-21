Afyon, alternatif sektörler için yatırım talepleri alıyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYONKARAHİSAR - Sinanpaşa OSB’ye yoğun yatırımcı ilgisinin olduğunu dile getiren Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (AFSİAD) Başkanı Kadir Sayın, bu ilginin kentin kaderini değiştireceğini belirtti. Afyonkarahisar’da pek çok sektörde artan yatırım iştahının mevcut organize sanayi bölgelerinde genişleme çalışmalarına hız verdiği gibi yeni OSB projelerini de gündeme getirdiğini dile getiren Sayın, “3 milyon m2’lik kapasitesi ile Ankara’nın batısında yer alan Sinanpaşa OSB, batıda yer alan tek 6. Bölge teşvikine sahip, ülkemizin ilk Yeşil OSB’lerinden biri olması nedeniyle Afyon için son derece önem taşıyor” dedi. Sayın, şunları söyledi: “Afyon, OSB projelerinin sağladığı teşvikler sayesinde, ana sektörler dışında yeni alanlarda da yatırımlar için cazip bir şehir olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcı sayısı arttıkça ve söz konusu yatırımlar tamamlandığında, Afyonkarahisar ekonomisine üretim, istihdam ve nitelikli iş gücü anlamında çok büyük katkı sağlayacağını bunun da yerel ve bölgesel kalkınmamıza o derece etki edeceğini düşünüyorum. Afyon’da özellikle tekstilde hammadde alanında önemli oranda yatırım hareketliliği yaşanırken, makine imalat ve gıda sektöründe büyük bir yatırım talebi bulunuyor.”

“Sanayici, yeni yatırımlar için öngörülebilir ortam bekliyor”

Yatırım iştahının yüksek olmasına rağmen sanayicilerin 2022 yılında daha temkinli davrandığını ve yeni yatırımlar için uygun ortam beklediklerini vurgulayan Kadir Sayın, konu ile ilgili şunları söyledi: “2022 yılı itibari ile sanayiciler olarak pandeminin izlerini silmeye çalışıyoruz. Normalleşme sürecinde tamamen değişen dünya ticaretine uyum sağlamamız gerekiyor. Küresel ticareti durma noktasına getiren, zorlu pandemi şartları altında geçen 2 yıl tedarikte, lojistikte ve dolayısıyla üretimde ciddi yaralar açtı. Salgın sonrası toparlanma beklediğimiz dünya ekonomisinin enerji ve üretim maliyetlerinde yaşanan yükselişler ile akabinde Rusya-Ukrayna savaşı ile yeniden durağanlaşması bizleri bir süre daha temkinli davranmaya, yeni yatırımlar için daha öngörülebilir bir ortamı beklemeye sevk etti. Bu noktada Türkiye’nin bulunduğu konum ve sahip olduğu üretim gücü ile dünya ekonomisinde yaşanan özellikle lojistik ve tedarik sorunlarına alternatif olacağını yaşanan kriz ortamını fırsata çevireceğini düşünüyorum.”

“Mermerde dünya modasını belirleyen olmalıyız”



Afyon ekonomisinin lokomotifi mermer ve doğal taş sektörünün gelecek projeksiyonu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kadir Sayın,” İşlenmiş nitelikli ürün ihracatına odaklanmalıyız” vurgusunu yaparak şöyle konuştu: “Özellikle dünya doğal taş piyasasında mermerimizin marka değerini daha da yukarıya taşımak için mermer ve doğal taştan malzemelerin dünya genelinde mimar ve tasarımcılar tarafından daha fazla tercih edilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu da tasarım, moda, işçilik konusunda kendimizi geliştirerek ve modayı takip eden değil modayı belirleyen olduğumuzda başarabiliriz. Bu hedef için sektörümüzün başta ruhsat ve izinlerdeki belirsizlikler olmak üzere gündeminde yer alan çok sayıda sorunun yeni düzenlemelerle çözüme kavuşturulması önem taşıyor.