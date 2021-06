Afyon, büyük atılım için hızlı tren ve lojistik üsleri bekliyor

Takip Et

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda ciddi bir atılım sürecinde olduklarını kaydeden Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı ve Boğaz Mermerciler Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, hızlı tren projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Afyon’u İstanbul, Ankara ve İzmir’e bağlayacak hızlı tren ve OSB’lerde kurulacak lojistik üslerle, yolcu ve yük taşımacılığında kentin önünün açılarak, kalkınmasını hızlandıracağını belirten Merdivenci, kentin gündemiyle ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu.

Merdivenci, “Hızlı tren projesinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Böylelikle Afyon, dünya ile birleştirecek. Dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracat yapan Afyonkarahisar için hızlı tren ve OSB’lerde kurulacak lojistik üsler kritik önem taşıyor. Afyon’un mermer ihracatı ağırlıklı olarak İzmir limanlarından yapılıyor. Kentimizdeki ihracat mallarının demiryolu üzerinden limanlara aktarılması, sektörlerin lojistik ve ulaşım maliyetlerini önemli derecede düşürecek, karayolu taşımacılığının riskleri ve yüksek maliyetlerinden kurtaracaktır” şeklinde konuştu.



Termal, sağlık, tarih ve spor turizminde ve gastronomide Afyon’u Türkiye’ye ve dünyaya açacak çalışmaların hızla hayata geçirildiğini dile getiren Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, yakında kentin tarım ve turizmde de profesyonel bir büyüme trendi yakalanacağını vurguladı. Merdivenci, “Sağlık Endüstri Bölgesi yanında Türkiye’nin ilk ‘Yeşil OSB’sini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Mermer kenti Afyon’un yeteri kadar ihracat geliri elde edemediğine de değinen Merdivenci, “Türkiye’nin mermer ihtiyacı Afyon’daki fabrikalarından karşılanır, ihracatının yaklaşık yüzde 10-12’si Afyon’dan gerçekleşir. Ancak üretimini yaparak ihraç ettiğimiz mermerin geliri, kentin ekonomisine girmiyor” diye konuştu.