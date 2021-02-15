Afyon Doğuş Şeker’den bölgeye 505 milyon liralık katkı

AFYON - Afyonkarahisar dahil 4 il ve 102 köyde, 2 bin 337 çiftçiyle sözleşmeli çalışan ve üretilen 1 milyon 139 bin ton pancarı satın alan Afyon Doğuş Şeker, 167 bin dekarda elde edilen pancarın 1 milyon 90 bin tonunu işleyerek 146 bin ton şeker, 50 bin ton melas, 20 bin ton kuru küspe, 235 bin ton yaş küspe üretti. Bu üretim miktarı ile fabrika, tarihinin en verimli dönemini geçirmiş oldu.

100 milyon TL yatırım yapacak



Afyonkarahisar Doğuş Şeker Fabrikası Müdürü Burak Karaaslan, pandemi ortamında yerli ve milli üretimi devam ettirdiklerini ve rekor üretimle yılı kapattıklarını söyledi. Karaaslan, “Çiftçilerimizin alın teri ile ürettiği pancarların tamamı en verimli şekilde değerlendirilmiştir. Her bir çiftçimizin memnuniyeti önceliğimiz olup, onların emeğinin karşılığı eksiksizce mart ayı içerisinde ödenecektir. Bu ödeme sonrasında toplamda 505 milyon lira ile bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Doğuş Afyon Şeker Fabrikası, önümüzdeki üretim döneminde daha iyi geçirebilmek için 100 milyon liralık yatırım planlamaktadır. Özelleşen fabrikalar arasında en çok şeker üretimini gerçekleştiren fabrika olmanın haklı gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.