Afyon, Hollanda’dan sağlık turisti çekecek

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Afyonkarahisar’ın termal turizm merkezleri ve sağlık kuruluşları, 500 binin üzerinde Türk’ün yaşadığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Sağlık Turizminde Hedef ve Öncelikli Ülke” olarak belirlenen Hollanda’da görücüye çıkacak. Kaplıcaları, içmeleri, çamur banyoları, maden suları ve 27 bin yatak kapasitesi ile sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olan Afyonkarahisar, 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Go Fairs ve ALZ Fuar iş birliğinde Amsterdam’da düzenlenecek “Sağlık Turizmi Fuarı”nda sağlık turizmi potansiyelini tanıtacak.

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi desteği ile düzenlenecek olan ve Ticaret Bakanlığı’nın “Sağlık Turizmi Alanında Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi”nde yer alan fuara yönelik bilgilendirme toplantısı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Afyon’daki sağlık ve termal sektörü temsilcileri ile işletme sahipleri ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi ve ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Avrupa’nın ticaret merkezi Hollanda’nın Türkiye ile çok önemli ticari ilişkileri olduğunu ve pek çok ülkeden göç aldığını belirtti. Alagöz şunları söyledi: “Fuarın, Afyonkarahisar ve diğer tüm katılımcılarımızın Avrupa sağlık turizmi pazarından daha yüksek pay alabilmesi için önemli bir fırsat olacağına inanıyoruz. Hollanda’da 500 binin üzerinde Türk nüfus yaşıyor. Turizm sezonunun başlaması ile birlikte gurbetçilerimiz kendi memleketlerine veya tatillerini geçirmeyi planladıkları destinasyonlara doğru hareket ediyor. Haziran ortalarında başlayan hareketlilik, temmuz ve ağustos aylarında had safhaya ulaşıyor. Diğer yandan Kuzey Afrika ve Surinam kökenli Hollanda vatandaşları da Türkiye’ye ciddi oranda rağbet gösteriyor. Fuarda hem bu gruplara hem de Hollanda’da faaliyet gösteren sağlık turizmi acentelerine Afyonkarahisar’ın ve ülkemizin sağlık turizm potansiyelini ve sunduğu olanaklar ile fırsatları aktarmayı hedefliyoruz.”

Fuarda doğrudan iş bağlantısı kurulması için görüşmelerin gerçekleştirileceğine de dikkat çeken Cihat Alagöz, “B2B, doğrudan iş bağlantısı kurma kategorisinde birbirinden farklı çalışmalar yapıyoruz. Hollanda’daki sigorta şirketlerinin sağlık departmanları yöneticileri ile gerçekleştireceğimiz toplantıda, Türkiye’deki sağlık turizmi, termal tesislerin kapasitesi gibi pek çok unsuru anlatma fırsatı bulacağız. Her iki ülkenin sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz. Fuara katılımcı olan tüm tesislerimiz ve sağlık kuruluşlarımızın Hollanda’daki aile hekimleri ile bir araya gelmelerini hedefliyoruz. Hollanda’daki aile hekimleri, hastalarını farklı ülkelere yönlendirebiliyor. Türkiye’ye turizm amaçlı gelecek olanlar ile tedavisini Hollanda dışında yaptırmak isteyenlerin de Türkiye sağlık sektörünün kalite ve fiyat avantajlardan yararlanmalarını istiyoruz. Fuarda katılımcılar, aracıya ihtiyaç duymaksızın, doğrudan hedef müşteriler ile de görüşme imkanı elde edecek. Ayrıca Hollanda’nın komşusu Belçika ve Almanya’da da tanıtım çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

Serteser:“Afyon için milat olacak”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Fuarın hastane, klinik ve termal tesisler bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı’nın sağlık turizmine yönelik çok önemli destekleri var. Fuar süresince yapılacak karşılıklı görüşmelerde, şu ana kadar uğraşıp çözemediğimiz birçok konuda çözüm adımları atılacaktır. Bu açıdan fuarı, Afyonkarahisar için bir milat olarak görüyorum.”